'Все было спланировано': в ГУР рассказали, какое украинское оружие РФ передала ХАМАСу

Украинские военные получили в боях против россиян "большое количество" техники, тяжелого вооружения и стрелкового оружия, заявили в ГУР.

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В ГУР рассказали об оружии, которое РФ передала ХАМАС / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов уточнил информацию о переданной россиянами террористам ХАМАС западное оружие, захваченное оккупантами во время боев в Украине.

В эфире телемарафона "Єдині новини" он отметил, что речь идет только о стрелковом оружии в небольшом количестве, и что отправка, вероятно, состоялась заранее.

Юсов отметил, что о факте передачи оружия свидетельствует информация из разных источников, среди прочего это данные, добытые оперативным путем. Он подчеркнул, что речь идет о стрелковом оружии, однако небольшие объемы.

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Он также подчеркнул, что украинские военные получили в боях против россиян "большое количество" техники, тяжелого вооружения и стрелкового оружия.

"К большому сожалению, есть отдельные случаи по захвату стрелкового оружия и со стороны захватчиков. Отдельные образцы контрабандными каналами поставки оружия переданы ХАМАС, чтобы реализовать информационно-психологическую операцию против Украины на международной арене", - отметил Юсов.

По его словам, "поминутно" трудно определить, когда именно РФ передала ХАМАС оружие, "но, очевидно, речь идет о заранее спланированных действиях".

Отвечая на вопрос, знали ли в РФ, что ХАМАС планирует атаку на Израиль, представитель ГУР сказал, что, учитывая реакцию на события российских пропагандистов и Кремля, можно утверждать, что РФ действительно была "так или иначе проинформирована" о планах ХАМАС.

Кроме того, по его словам, передача оружия тоже быстро не происходит, и такая спецоперация требует подготовки и соответствующего времени.

Напомним, что РФ знала о подготовке ХАМАС к нападению на Израиль. Главари ХАМАС неоднократно встречались с российскими дипломатами. Также РФ передала боевикам оружие, которое им удалось захватить во время войны в Украине.

Израиль контролирует все районы, куда вторглись боевики ХАМАС. Происходят единичные столкновения между войсками Израиля и боевиками ХАМАС, вторгшимися в Израиль. Не исключено, что в районе все еще есть террористы.

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