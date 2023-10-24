'Удар по имиджу России': в ВСУ объяснили, может ли РФ сбивать мощные ракеты ATACMS

Игнат пояснил, что россияне имеют еще советские комплексы С-300В1, которые с определенными ракетами могут справиться с баллистикой.

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Игнат рассказал, может ли РФ сбивать ракеты ATACMS / коллаж: Главред, фото : pexels.com, скриншот: видео

Спикер командования ПС ВСУ Юрий Игнат рассказал, что в России могут быть средства противовоздушной обороны, которые способны сбивать баллистические ракеты ATACMS.

Полковник в эфире телемарафона "Єдині новини" обратил внимание, что Силы обороны Украины уже развеяли несколько пропагандистских "военных" мифов о российских вооружениях и армии.

"Такие вещи, как сбивание "Кинжала", потопление "Москвы", уничтожение комплекса С-400 и сейчас ATACMS - это новый удар по их имиджу", - сказал он. видео дня

Отвечая на вопрос ведущих, может ли российская ПВО поражать ракеты ATACMS, Игнат предположил, что противник "возможно" имеет системы, которые могут сбивать баллистику.

"Но все нужно проверять на практике", - подчеркнул представитель Воздушных сил.

В этом контексте Игнат пояснил, что у россиян есть еще советские комплексы С-300В1, которые с определенными ракетами могут справиться с баллистикой. Кроме того, возможно, с этой задачей способен справиться и комплекс ПВО С-400.

"Но это тоже нужно доказать", - подчеркнул офицер.

Напомним, что в ГУР передадут "привет" за удары по Украине зимой. Украина ведет оборонительную войну и вынуждена отвечать на военную агрессию государства, которое на нее напало, сказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Удар ATACMS по аэродрому Бердянска "задвохсотил" топ-офицера ВКС РФ. В момент "прилета" на месте находились, в частности, российские военные высокого ранга. По российским вертолетам ночью 17 октября "отработал" боекомплект захватчиков.

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