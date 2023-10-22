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"Хлопок на России процветает": в ГУР передадут "привет" за удары по Украине зимой

Андрей Ганчук
22 октября 2023, 16:29 обновлено 22 октября, 16:36
Украина ведет оборонительную войну и вынуждена отвечать на военную агрессию государства, которое на нее напало, сказал представитель ГУР МО Андрей Юсов.
ГУР, дрон, Россия
"Хлопок" на России процветает, и это будет продолжаться - ГУР / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот соцсети, ua.depositphotos.com

Украина будет отвечать стране-агрессору России на удары по энергетической инфраструктуре, которые ожидаются со стороны оккупантов зимой. "Хлопок" будет процветать и в дальнейшем. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

В интервью Эспрессо он акцентировал внимание на том, что Украина ведет оборонительную войну и агрессор должен понимать – война пришла на его территорию.

"Тактику мы наверняка заранее раскрывать не будем, чтобы врагу не облегчать работу. Пусть работают, пусть стараются и тратят больше ресурсов их бюджета. А что касается гуманизма: Украина ведет оборонную войну, на нас напали. Уничтожаются наши города, убивают мирных жителей. Напавшее государство должно почувствовать, что идет война, и она пришла и на его территорию. И, наконец, оно уже сегодня это чувствует. Мы не можем, по моему мнению, к сожалению, говорить сейчас о симметричных ответах по разным причинам. В том числе и средства у нас разные", - отметил Юсов.

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По его словам, есть определенные методы и инструменты, которые можно задействовать.

"Так или иначе "хлопок" на России процветает, и это будет продолжаться", - добавил Андрей Юсов и подчеркнул, что "хлопки" будут только в тех местах, которые непосредственно имеют отношение к военной агрессии против Украины.

Что ждет Украину зимой

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов дал неутешительный прогноз на зиму. По его мнению, российские оккупационные войска будут наносить массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Захватчики попытаются погрузить страну в блэкаут, и ракет у врага достаточно.

Зимой грозит усиленный террор РФ энергетики Украины, предположил президент Владимир Зеленский. В команде гаранта полагают, что Москва может повторить удары по энергетической инфраструктуре, но уже в больших масштабах.

Херсонщину и ряд регионов зимой ждут проблемы со светом и отоплением, считает заместитель министра энергетики Светлана Гринчук. С технической точки зрения энергосистема Украины готова к зиме – критические объекты отремонтированы.

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новости России ГУР Минобороны Украины война России и Украины Андрей Юсов
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