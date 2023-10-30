Цифра впечатляет: ВСУ сообщили, сколько самолетов РФ сбили за октябрь возле Авдеевки

ВСУ сообщили сколько самолетов РФ сбили за октябрь / Коллаж Главред, фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев, Генштаб ВСУ

За минувшие сутки на Авдеевском направлении Силы обороны Украины сбили очередной вражеский самолет СУ-25. Таким образом, за октябрь ВСУ на Таврическом направлении сбили суммарно 6 самолетов такого типа. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

"Относительно фронтовой авиации - штурмовиков Су-25.я знаю, что они в безопасности себя не чувствуют. С 10 октября уже шесть Су-25 упало и сгорело", - сказал спикер.

Он также указал, что Су-35 и Су-34 остаются менее уязвимыми, поскольку они имеют возможность осуществлять бомбардировки с расстояния.

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"Они в относительной безопасности, потому, что наше ПВО их не может достать", - сказал представитель.

Кроме того, враг, к сожалению, имеет достаточно мощную логистику, добавил он.

"Мы выводим из строя только на короткое время его технику. Наша разведка и партизаны или люди, которые нам сочувствуют, все это фиксируют и мы по максимуму уничтожаем технику врага. На некоторых участках враг испытывает дефицит боеприпасов. Он пытается компенсировать это ударами авиации", пояснил Штупун.

Кроме того, он отметил, что украинские защитники отбили более 10 атак вражеских сил в зонах Авдеевки, Новокалинового, Опытного и Первомайского.

"20 штурмов в районах Марьинки и Новомихайловки также завершились для оккупантов потерями, противник отошел. На Шахтерском направлении наши воины отбили атаку захватчиков южнее Угледара, а на Запорожском — враг 5 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Работиного", - сообщил Штупун.

Спикер также сообщил, что за последние сутки силы обороны Украины уничтожили почти полсотни единиц военной техники.

"Общие потери врага в операционной зоне ОСУВ "Таврия" за минувшие сутки составили 527 человек. Три оккупанта сдались в плен. Уничтожено 49 единиц военной техники, в том числе 5 танков, 6 боевых бронированных машин, 4 артсистемы и 23 БПЛА различного типа. Кроме этого, взлетели на воздух 4 склада с боеприпасами врага", — рассказал Александр Штупун.

Наступление на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава местной военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что российские войска готовятся к перегруппировке в районе Авдеевки, ожидается, что в ближайшие дни они совершат новые атаки. Ситуация остается напряженной, и враг продолжает создавать давление.

Как указывает генерал украинской армии, глава Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж, российские войска несут серьезные потери в битве под Авдеевкой. Они неспособны выполнить свои запланированные задачи, но при этом не отказываются от штурма позиций Сил обороны. Вражеские силы направляют дополнительные бригады и полки на направление Авдеевки.

В то же время, как сообщили в командовании Таврического направления, по количеству потерь, битва при Авдеевке в Донецкой области есть самым серьезным поражением для российских войск. Потери противника оцениваются в почти 6,5 тысяч человек, было полностью уничтожено 100 танков, а также почти 250 единиц другой бронетехники.

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