Ключевой город под угрозой: генерал-разведчик сообщил о новом приказе Путина

Враг изменил тактику проведения штурмов на Авдеевском направлении. Ценой невероятных потерь в живой силе и технике противник продолжает попытки окружить город.

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Генерал-разведчик сообщил о новом приказе Путина / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, ГУР

Российские силы испытывают значительные потери во время битвы у Авдеевки. Они не в состоянии выполнить свои поставленные задачи, но при этом не прекращают штурмовать позиции Сил обороны. Враг направляет дополнительные бригады и полки на Авдеевское направление. Об этом 24 каналу рассказал генерал украинской армии, глава Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж

По его словам, окупанты ведут атаку как с севера, так и с юга, пытаясь окружить город. Украинские военные не только удерживают Авдеевку, но и успешно отражают удары врага. Важные логистические пути остаются доступными для украинских сил, и враг не способен их перекрыть.

"Продолжается системная работа над тем, чтобы захватить Авдеевку и это не только планирование российского командования – это конкретно указание Путина, поэтому мы видим такую концентрацию войск, бешеные атаки, бросание всего на убой", – рассказал генерал. видео дня

Оккупанты не жалеют ни человеческих ресурсов, ни техники и оружия. Они готовы делать все, чтобы выполнить указание диктатора. Именно для этого враг сегодня наращивает силы.

Для украинских войск важно защищать Авдеевку и нанести наибольшие возможные потери передовым резервам оккупантов. По данным Генерального штаба, за последнюю неделю только на этом направлении враг потерял около 5 тысяч своих военных, а количество раненых еще больше. Кроме того, оккупанты потеряли большое количество тяжелого оружия и техники.

На этом направлении ведут бои воздушно-десантные войска, специальные подразделения росгвардии, разведка и значительное количество наемников. Все это свидетельствует о том, что Путин желает любой ценой захватить Авдеевку, и после этого - захватить Донецкую и Луганскую области. Но эта задача ему не по зубам.

"У врага колоссальные потери, он с ними не считается, но это подрывает боевой дух и боевые возможности", – подчеркнул Николай Маломуж.

Россияне меняют свою тактику и начинают действовать небольшими группами. Они используют хорошо обученных бойцов, участвовавших в боях под Бахмутом и Угледаром, и разворачивают их на разных направлениях. Однако важно учитывать, что украинскому командованию хорошо известно об этой тактике.

"Мы уничтожаем их еще на подходах и также подводим туда мощные резервы, новейшие средства поражения. Вопрос в том, насколько мы готовы уничтожать россиян и какие имеем для этого ресурсы", – отметил Маломуж.

Он отметил, что если нам удастся ликвидировать их в местах, где они сконцентрированы, это не только лишит врага сил для наступления у Авдеевки, но и ослабит его вдоль всей восточной линии фронта.

Наступление на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, по количеству потерь, битва при Авдеевке в Донецкой области является самым серьезным поражением для российских войск. потери противника оцениваются на почти 6,5 тысяч человек, было полностью уничтожено 100 танков, а также почти 250 единиц другой бронетехники.

В то же время, на юго-западе от Авдеевки, Донецкая область, ситуация обостряется. Российским оккупантам удалось прорваться к железнодорожной ветке и приблизиться к селу Северное. По информации журналиста издания Bild, Юлиана Репке, результатом этого является сокращение ширины коридора через который обеспечивается снабжение украинских войск с 9 до 7 километров.

Также, майор ВСУ Алексей Гетьман рассказал, что российские оккупанты пытаются захватить Авдеевку и бросают туда огромное количество живой силы и техники. Столь мощных атак не было за 9 лет войны в Украине.

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