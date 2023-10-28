Оккупанты заходят с флангов: Авдеевка оказалась под угрозой окружения — Bild

Ситуация значительно ухудшилась к северу от Авдеевки, рассказал Юлиан Репке.

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Авдеевку атакуют оккупанты РФ / Коллаж: Главред, фото: открытые источники, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

На юго-западе от Авдеевки Донецкой области обостряется ситуация. Российским оккупантам удалось выйти к железнодорожной ветке и подойти к селу Северное.

Как пишет журналист издания Bild Юлиан Репке, в итоге сузился с 9 до 7 километров коридор, по которому осуществлялось снабжение группировки ВСУ.

При этом он отметил, что в результате для логистики остался единственный маршрут через село Орловка.

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"Если россиянам действительно удастся взять Авдеевку, это означало бы конец контрнаступления Украины", — считает Репке.

Также приводится мнение военного журналиста Юрия Бутусова, который считает, что ситуация значительно ухудшилась к северу от Авдеевки, при этом оккупанты пытаются захватить там промзону, чтобы отрезать логистические пути снабжения украинских военных.

"Им удалось установить флаг на терриконе (промышленном отвале) напротив Авдеевского коксохимического завода, но ВСУ сбили знамя беспилотником", — добавил Бутусов.

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Ситуация у Авдеевки

Ранее сообщалось о том, что ВСУ на юге "покрошили" полтысячи оккупантов вместе с техникой. ВСУ: на юге "покрошили" полтысячи оккупантов вместе с техникой.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ "положили" около 4 тысяч оккупантов во время наступления на Авдеевку, сказал министр обороны Рустем Умеров. Такие данные он привел по состоянию на 28 октября.

Ранее сообщалось. что в Авдеевке РФ понесла самые большие потери за 2023 год. Характер военных операций России остается таким же, каким и был в начале полномасштабной войны против Украины, отметили в разведке Великобритании.

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