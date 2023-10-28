Разведка Британии – об Авдеевке: РФ понесла самые большие потери за 2023 год

Характер военных операций России остается таким же, каким и был в начале полномасштабной войны против Украины, отметили в разведке Великобритании.

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Россия требует от своих войск захватывать территории, но оккупанты не могут достичь оперативного продвижения - разведка Британии / Коллаж: Главред, фото: DeepState, Минобороны РФ

Оккупанты агрессора России в ходе попыток захватить Авдеевку Донецкой области, вероятно, понесли самые большие потери за 2023 год. Россияне действуют так же, как и в начале полномасштабного военного вторжения в Украину. Москва ставит задачи брать территории, но войска РФ не могут достичь эффективного продвижения на оперативном уровне. Об этом заявили в разведке Министерства обороны Великобритании.

В сводке разведки Британии говорится о том, что в районе Авдеевки в течение последней недели продолжаются тяжелые боевые действия. Россия там наступает с середины октября.

Как полагают аналитики, россияне направили под Авдеевку до 8 бригад своих оккупантов. Они понесли потери, которые, вероятно, самые большие среди российских захватчиков за 2023 год.

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Также британцы акцентировали внимание на том, что российские "военкоры" критикую тактику оккупантов. Россияне придерживаются такой же тактики, как и в начале полномасштабной войны.

"Политические лидеры требуют захвата большей территории, но военные не могут совершить эффективные наступательные действия на оперативном уровне", - подчеркивается в сообщении британской разведки.

Ситуация в Авдеевке

Россия несет большие потери возле Авдеевки, отметили аналитики американского Института изучения войны. С 10 октября оккупанты потеряли более 5 тысяч своих военных и 400 единиц бронетехники. Как утверждают британцы, потери серьезно скажутся на наступательных возможностях захватчиков в долгосрочной перспективе.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ уничтожили бригаду оккупантов во время боев за Авдеевку. Враг хочет окружить город, но украинские войска держат оборону. Россия ставит перед собой "задачу" оккупировать весь Донбасс.

ВСУ "положили" около 4 тысяч оккупантов во время наступления на Авдеевку, сказал министр обороны Рустем Умеров. Такие данные он привел по состоянию на 28 октября.

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