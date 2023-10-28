ВСУ "положили" около 4 тысяч оккупантов во время наступления на Авдеевку - Умеров

Министр обороны Украины Рустам Умеров сообщил, что по состоянию на сегодня, 28 октября, российские террористы потеряли около 4 тысяч единиц личного состава во время наступления на Авдеевку, Донецкой области.
Во время телефонных переговоров министра обороны Украины Рустема Умерова и главы Пентагона Ллойда Остина, первый поделился с американским коллегой актуальной информацией с поля боя, передает пресс-служба Минобороны Украины в Telegram.
"Сообщил потери врага в районе Авдеевки по состоянию на эту минуту - примерно 4 тысячи солдат", - отметил Умеров.видео дня
Ситуация на Авдеевском направлении
Напомним, что РФ несет большие потери возле Авдеевки. С 10 октября 2023 года армия РФ потеряла более 5 тыс. оккупантов и 400 единиц бронетехники вблизи Авдеевки и Марьинки.
ВСУ уничтожили бригаду оккупантов возле Авдеевки. Оккупанты предприняли несколько попыток окружить Авдеевку, но каждый раз наши воины останавливали их и отбрасывали назад, нанося болезненные потери, отметил Зеленский.
В РФ захотели "сравнять Авдеевку с землей". Российские пропагандисты кровожадно призвали армию РФ сильнее бить по украинскому городу, не жалея сотен мирных жителей, которые там остались.
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