Обсудили срочные нужды Украины: Умеров и Остин провели первый телефонный разговор

Министры обсудили повестку дня ближайшей встречи контактной группы по обороне Украины, известной как формат "Рамштайн".

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Умеров и Остин провели первый телефонный разговор / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com

Новый глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров провел первый телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Как сообщает Минобороны США, Остин официально поздравил Умерова с назначением на пост министра обороны Украины. Также глава Пентагона заверил, что США продолжат поддерживать Украину.

"Министр Остин сообщил последнюю информацию о работе США над помощью безопасности для Украины и обменялся взглядами с министром Умеровым о приоритетах в поддержке для срочных нужд Украины на поле боя и развитии возможностей в долгосрочной перспективе", - сообщает пресс-служба американского оборонного ведомства. видео дня

Кроме того, министры обсудили повестку дня ближайшей встречи контактной группы по обороне Украины, известной как формат "Рамштайн", которая состоится на одноименной авиабазе в Германии на следующей неделе.

Разговор с Ллойдом Остином также подтвердил Рустем Умеров в соцсети X (ранее Twitter).

"Провел содержательный разговор с Ллойдом Остином. Обсудили насущные потребности Украины и предстоящую встречу в Рамштайне. Проинформировал коллегу о последних событиях на передовой. Благодарен США за поддержку и вклад в победу Украины", - отметил Умеров.

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