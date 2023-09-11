Обсудили срочные нужды Украины: Умеров и Остин провели первый телефонный разговор

Новый глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров провел первый телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином.
Как сообщает Минобороны США, Остин официально поздравил Умерова с назначением на пост министра обороны Украины. Также глава Пентагона заверил, что США продолжат поддерживать Украину.
"Министр Остин сообщил последнюю информацию о работе США над помощью безопасности для Украины и обменялся взглядами с министром Умеровым о приоритетах в поддержке для срочных нужд Украины на поле боя и развитии возможностей в долгосрочной перспективе", - сообщает пресс-служба американского оборонного ведомства.видео дня
Кроме того, министры обсудили повестку дня ближайшей встречи контактной группы по обороне Украины, известной как формат "Рамштайн", которая состоится на одноименной авиабазе в Германии на следующей неделе.
Разговор с Ллойдом Остином также подтвердил Рустем Умеров в соцсети X (ранее Twitter).
"Провел содержательный разговор с Ллойдом Остином. Обсудили насущные потребности Украины и предстоящую встречу в Рамштайне. Проинформировал коллегу о последних событиях на передовой. Благодарен США за поддержку и вклад в победу Украины", - отметил Умеров.
Новость дополняется...