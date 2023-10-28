Мощный удар ВСУ: на юге "покрошили" полтысячи оккупантов вместе с техникой

На Таврическом направлении украинские военные за сутки уничтожили 529 российских оккупантов, а еще одного взяли в плен.
Вместе с тем захватчики РФ нанесли 4 авиаудара, провели 47 боевых столкновений, а также осуществили 1014 артобстрелов, сообщается на Facebook-странице объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.
Подчеркивается, что в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери.
В районах Степного, Авдеевки, Первомайского Донецкой области наши воины отбили 15 атак террористов.
Вместе с тем враг пытался вести штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. ВСУ там отразили более 20 вражеских атак.
На Шахтерском направлении украинские защитники отразили все атаки врага неподалеку Водяного, Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.
На Запорожском направлении оккупанты пытались восстановить утраченное положение северо-западнее Вербового Запорожской области.
В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1256 огневых задач.
Украинские защитники уничтожили военную технику РФ:
- 7 танков;
- 9 ББМ;
- 1 артиллерийская система;
- 11 БпЛА;
- 1 единица специальной техники;
- 1 зенитный ракетный комплекс "ТОР".
- 1 склад боеприпасов врага.
Ситуация на фронте
Ранее сообщалось. что в Авдеевке РФ понесла самые большие потери за 2023 год. Характер военных операций России остается таким же, каким и был в начале полномасштабной войны против Украины, отметили в разведке Великобритании.
Напомним, ранее ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ Алексей Гетьман рассказал, ждут ли наземные операции как со стороны ВСУ, так и со стороны войск РФ. Также эксперт спрогнозировал, будет ли РФ применять тактику энергетического террора. Майор ВСУ раскрыл планы России до 1 января.
ВСУ "положили" около 4 тысяч оккупантов во время наступления на Авдеевку, сказал министр обороны Рустем Умеров. Такие данные он привел по состоянию на 28 октября.
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