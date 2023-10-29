Уставший ехал из фронта: в Днепре полицейские чуть не сделали из военного "наркомана"

В Днепре правоохранители остановили машину военного из-за его уставшего вида и еврономеров.

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В Днепре полицейские остановили военного из-за его уставшего вида / Коллаж: Главред, фото: instagram/bessmertnii7291

В Днепре разгорелся сильный скандал с участием белорусского добровольца ВСУ Андреем Бессмертным и правоохранителями. Военный возвращался с тяжелого боевого задания, но его внезапно остановили полицейские посреди дороги заставили проходить проверку на алкогольное и наркотическое опьянение. Причиной этого стали его уставшие глаза и машина с еврономерами. Об этом Бессмертный лично рассказал на странице в Instagram.

Боец не доехал всего 500 метров до места, где его ждала группа людей. Его остановила полиция и начала обыскивать машину.

"Начали рассказывать что машина на "бляхах". У нас все машины на "бляхах", и? Такое вижу в первый раз. Потом ему не понравилось моё состояние. На вопрос употреблял ли я что-то, разумеется, я ответил что нет, употреблял последний раз лет 12 назад. А выгляжу всего лишь уставшим, потому что не спал нормально уже трое суток. После этого "перевернули" всю машину. Даже в бардачок залезли. Проверили оружие. После чего сказали, что нам надо проехать на освидетельствование", - пишет военный. видео дня

В диспансере военному пришлось пройти тест на наркотики и наличие алкоголя в организме. Боец оказался "чистым". В коридоре его узнал правоохранитель из другого экипажа и очень удивился из-за действий своих коллег, которым показалось, что Бессмертный - "наркоман" или "алкоголик".

Военного отпустили и он решил уточнить, смогут ли полицейские отвезти его на то место, откуда увезли.

"Мы прошли к авто и я хотел сесть, что бы меня вернули к машине, но всё тот же (полицейский - Главред) выгнал меня из автомобиля и сказал, что не повезут. Я подошел к рядом стоящей машине сотрудников, сказал, что военный и любезно попросил подвезти до авто, совсем рядом. На что сотрудник выскочил из авто с криками, что он не такси", - говорит Бессмертный.

Боец вызвал себе такси и отправился к машине, лишь после этого поехав к группе людей, которые также вернулись с задания на восточном фронте.

"Уставшая после задания группа стоит на холоде и ждет меня полтора часа, пока я доказываю полицаям, что так выглядит усталый военный, а не пьяница и наркоман. Опускаются руки что-то делать, когда так относятся к людям, к военным", – подытожил он.

Смотрите видео с задержанием военного Андрея Бессмертного:

В Днепре полицейские остановили военного из-за его уставшего вида / фото: скриншот

Стоит отметить, что в полиции пока никак не прокомментировали этот инцидент.

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