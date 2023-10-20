Трижды ударили ножом: в центре Киева неизвестные напали на военного

В центре Киеве было совершено нападение на украинского военного. Неизвестные напали на защитника, когда он шел по ботаническому саду, и нанесли ему три ножевых ранения в грудную клетку.
Раненый военный был обнаружен около 22:00 в четверг, 19 октября. Правоохранителей вызвали приехавшие на место происшествия медики, сообщают в полиции Киева.
"Вчера, около 22:00, в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение от врачей о том, что на улице Назаровской обнаружен военнослужащий с ножевым ранением. Медики немедленно госпитализировали пострадавшего. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа", – говорится в сообщении.видео дня
Правоохранители осмотрели место происшествия. Предварительно было установлено, что украинский воин шел по территории ботанического сада, и в это время на него напали неизвестные, которые нанесли ему три ножевых ранения.
Для раскрытия преступления и поиска злоумышленников привлечены сотрудники уголовного розыска, следователи и участковые офицеры полиции.
"По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 – умышленное тяжкое телесное повреждение Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы", – отметили в полиции.
Ранее сообщалось, что в Харькове украинский военный едва не потерял ногу, но в областной медико-социальной экспертной комиссии отказались давать ему 2-ю группу инвалидности и посоветовали ему "отрезать ногу". Он получил тяжелое ранение во время боев в Харьковской области. На ноге пришлось провести 15 операций, но функциональность ноги так и не удалось вернуть – она безвозвратно потеряна.
Также ранее сообщалось, что из Мариуполя чудом уехал военный, за которым охотились россияне. Украинский военный Игорь Бо придумал легенду о себе. Выбраться из Мариуполя ему помогали даже украинские спецслужбы.
Читайте также:
- РФ стащила тысячи солдат: генерал назвал, откуда враг может пойти на штурм Киева
- "Ворота ко всей Донетчине": в ВСУ объяснили важность содержать Авдеевку
- Грета Тунберг заигрівает с террористами: что она заявила о Секторе Газы