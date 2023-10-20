Трижды ударили ножом: в центре Киева неизвестные напали на военного

Защитник шел по ботаническому саду, когда на него напали неизвестные и нанесли ему ножевые ранения. Воина забрали в больницу, полиция ищет злоумышленников.

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В центре Киеве неизвестные напали на военного и трижды ударили его ножом/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, командование Объединенных сил ВСУ

В центре Киеве было совершено нападение на украинского военного. Неизвестные напали на защитника, когда он шел по ботаническому саду, и нанесли ему три ножевых ранения в грудную клетку.

Раненый военный был обнаружен около 22:00 в четверг, 19 октября. Правоохранителей вызвали приехавшие на место происшествия медики, сообщают в полиции Киева.

"Вчера, около 22:00, в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение от врачей о том, что на улице Назаровской обнаружен военнослужащий с ножевым ранением. Медики немедленно госпитализировали пострадавшего. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа", – говорится в сообщении. видео дня

Правоохранители осмотрели место происшествия. Предварительно было установлено, что украинский воин шел по территории ботанического сада, и в это время на него напали неизвестные, которые нанесли ему три ножевых ранения.

Для раскрытия преступления и поиска злоумышленников привлечены сотрудники уголовного розыска, следователи и участковые офицеры полиции.

"По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 – умышленное тяжкое телесное повреждение Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы", – отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Харькове украинский военный едва не потерял ногу, но в областной медико-социальной экспертной комиссии отказались давать ему 2-ю группу инвалидности и посоветовали ему "отрезать ногу". Он получил тяжелое ранение во время боев в Харьковской области. На ноге пришлось провести 15 операций, но функциональность ноги так и не удалось вернуть – она безвозвратно потеряна.

Также ранее сообщалось, что из Мариуполя чудом уехал военный, за которым охотились россияне. Украинский военный Игорь Бо придумал легенду о себе. Выбраться из Мариуполя ему помогали даже украинские спецслужбы.

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