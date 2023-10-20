Грета Тунберг заигрывает с террористами: что она заявила о Секторе Газа

Экоактивистка вместе с друзьями попозировала с плакатом и призвала к прекращению огня.

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Тунберг призывает "стоять с Газой" / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/gretathunberg

Шведская экоактивистка Грета Тунберг объявила забастовку в знак солидарности с Палестиной и сектором Газа. В своем инстаграме она поделилась фотографией, на которой позирует с плакатом "Stand with Gaza", рядом с ней другие активисты держат плакаты в поддержку Палестины.

"Сегодня мы бастуем в знак солидарности с Палестиной и Газой. Мир должен высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободе для палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц", - заявила она в подписи к фото.

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Отметим, что на странице девушки нет сообщений в поддержку Израиля после террористического акта, устроенного ХАМАСом. Также в сообщении экоактивистка не призвала к "справедливости и свободе" по отношению к израильтянам и никоим образом не осудила действия ХАМАС.

Кто такая Грета Тунберг? Грета Тунберг - шведская экологическая активистка, получившая международную известность и признание за продвижение мнения о неизбежном экзистенциальном кризисе для человечества в результате изменения климата. Известна прямолинейной манерой общения и резкой критикой политических деятелей за их неспособность, по её мнению, предпринять достаточные действия для решения экологических проблем, пишет Википедия.

Ранее Грета выступала в поддержку Украины

В июне этого года перед зданием Организации Объединенных Наций в немецком городе Бонн прошел митинг против экоцида в Украине, к которому присоединилась шведская экоактивистка Грета Тунберг.

"Все, что я могу сказать [украинцам]: мы поддерживаем вас, мы рядом, мы видим все, что происходит. Внимание всего мира сейчас приковано к Украине и России. Мы не будем молча стоять в стороне. Будьте сильны, мы с вами солидарны" - сказала Тунберг .

Позже Тунберг приезжала в Украину и встречалась с Владимиром Зеленским, обсуждая экологические последствия российской агрессии и противодействие дальнейшему экоциду.

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