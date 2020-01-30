Грету Тунберг номинировали на Нобелевскую премию мира

Грета Тунберг может получить Нобелевскую премию мира / Reuters

Известная экологическая активистка-школьница Грета Тунберг и глобальное протестное движение Пятницы для будущего по инициативе шведских законодателей выдвинуты на Нобелевскую премию мира 2020 года.

"Грета Тунберг - климатическая активистка, и главная причина, по которой она заслуживает Нобелевскую премию мира, заключается в том, что, несмотря на молодой возраст, она упорно работала над тем, чтобы политики открыли глаза на климатический кризис", - написали парламентарии левых партий Йенс Холм и Хакан Свеннелинг в письме Норвежскому Нобелевскому комитету, их цитирует AFP.

По мнению инициаторов, климатический кризис может привести к различным последствиям, в том числе новым конфликтам и войнам, поэтому важно привлечь к данной проблеме внимание.

"Климатический кризис приведет к новым конфликтам и, в конце концов, войнам. Действие по уменьшению наших выбросов и соблюдения Парижского соглашения также является актом мира", - сказали они.

Шведы полагают, что без движения Пятницы за будущее и Греты Тунберг "вопрос климата не был бы на повестке дня в такой степени, как сегодня".

Напомним, президент США Дональд Трамп в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе в Швейцарии назвал известную экоактивистку Грету Тунберг очень злой. По его словам, необходимо "отвергать вечных пророков", которые говорят о грядущем апокалипсисе.

Как ранее сообщал Главред, шведская экоактивистка Грета Тунберг в Давосе потребовала остановки добычи ископаемых видов топлива.