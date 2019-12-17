Грету Тунберг обвинили во лжи после поездки на поезде

Грету Тунберг уличили во лжи / Reuters

Известную шведскую активистку Грету Тунберг уличили во лжи после публикации, где она указала, что вынуждена ехать на полу переполненного поезда в Германии.

"Путешествие на переполненных поездах через Германию. И я наконец-то еду домой!" – подписала девушка снимок в Twitter.

Тунберг опубликовала снимок, на котором она запечатлена на полу поезда в окружении сумок по пути с климатического саммита в Мадриде в Швецию. Девушка заявила, что ее поезд отменили, поэтому она вынуждена добираться домой без места в переполненном вагоне. Активистка добавила, что такие поезда — "хороший знак, потому что это означает, что спрос на поездки в поезде высокий".

Грета Тунберг / Фото: Twitter/Greta Thunberg

Однако немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn в своем Twitter написала ответ Тунберг. В сообщении сказано, что активистке нужно было рассказать, как "компетентно и дружелюбно наш персонал обслуживал тебя на твоем месте в первом классе".

Напомним, Тунберг авторитетнейший американский журнал Time назвал Человеком года, и опубликовал ее фото на обложке.

Как ранее сообщалось, в 2019-м активистка Грета Тунберг стала известна всему миру, когда на саммите ООН в Нью-Йорке отчитала президентов и глав стран мира за то, что те своим пренебрежением к проблемам экологии "украли ее мечты, ее детство".