Насекомое решили назвать именем активистки Греты Тунберг

Грета Тунберг поневоле подарила свое имя насекомому / Reuters

Доктор Майкл Дарби с коллегами обнаружили новый вид жука и решили дать ему название, увековечив имя эко-активистки Греты Тунберг.

Как сообщает BBC News, данную коллекцию насекомых обнаружили в Кении в 1960-х годах.

Однако доктор Дариби среди прочих выявил вид, у которого не было названия и решил назвать его именем Греты, которое в последнее время у всех на слуху.

Ученый заверяет, что дал имя Греты насекомому в знак уважения и восхищения эко-активисткой, которая прилагает так много усилий для защиты природы и экологии.

Жук Грета Тунберг / Фото: MICHAEL DARBY

Напомним, речь экоактивистки Греты Тунберг, которая на саммите ООН отчитала президентов, и своей манерой говорить напомнила Адольфа Гитлера, превратили в дэт-метал песню.