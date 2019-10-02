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Коллективная Грета Тунберг: на смену свинарчукам пришли инфантилы с прыщами

Михаил Подоляк

политтехнолог

2 октября 2019, 10:54

Вначале казалось, что это некий массовый стеб и троллинг старой системы, но выяснилось, что электросамокат и есть основа их мировоззрения.

Владимир Зеленский, Том Круз
Владимир Зеленский и Том Круз / president.gov.ua

Все было просто "до". Пафосный Мессия-2 так затерзал своей жадной глупостью страну, что она, буквально, стонала от коллективной ненависти. Не от конкретной даже ненависти к условным свинарчукам, а от иррационального осознания порочности Порошенко. Страна готова была обнять любого, кто вышвырнет прочь крысиную орду.

И тут появляются юные всадники в блестящих доспехах. Сокрушители. Боевые лицедеи. ФетФрумосы XXI века, которые объявили себя Пророками техно-эры. Или, скорее, безжалостными Приговорами для вчерашней шушеры. Этого было достаточно. Для начала.

А потом быстро выяснилось, что Пророки - это квинтэссенция инфантилизма. Что все это - те самые розовощёкие и упитанные "мальчики и девочки" в обязательных рыжих подтяжках, которые стайками собираются в креативных кафешках, а работают только в "отрытых пространствах" коворкингов. Которые неизменными истерически-высокими голосами комментируют великолепные картинки того, как надо управлять. Они так прямо и брезгливо говорят – "вот простая логистика. Эта толпа не-креативных классов должна идти сюда, делать это, брать такой-то объём благ и платить такой-то процент налогов". Ты задаёшь вполне невинный вопрос: "а почему толпа? И почему толпа должна делать все именно так?" "Потому что! - отвечают, - так написано в Азбуке идиота, которая является нашей обязательной настольной книгой". "Ага! Значит, просто человека, который сам по себе живет и видит мир только своими глазами, мы в упор не видим? Мотиваций для этого человека никаких не предлагаем, потому что он должен нас по умолчанию боготворить?"... "Конечно, должен. Он ведь - тупой, вчерашний. А мы же предлагаем все самое уникальное и небывалое".

Читайте такжеНовая программа Кабмина - фантазия "за все хорошее против всего плохого"Вначале казалось, что это некий массовый стеб. Троллинг старой системы со всей ее чрезмерной серьёзностью, анализом рисков, неповоротливостью, консерватизмом, старикизмом. Но потом выяснилось, что электросамокат (очень кстати прогрессивный гаджет) и есть основа их мировоззрения. Их мир - это точно не мир работы или пахоты. Это мир провинциального инстаграмма, где ты позируешь в шортиках премьер-министра. Это мир сэлфи с Томом К., потому что любая иная "Миссия невыполнима".

И как обязательная вишенка на сладкий построшеновский торт – "правительственная программа Гончарука", которую несомненно писала коллективная Грета Тунберг. Плохая такая детская сказка обиженного ребёнка, что-то слышавшего о большой экономике, но считающего, что любая экономика - это всего лишь батины деньги на мороженое, которые можно потратить на покупку глянца Esquire. Впрочем, вполне возможно, что на школьной олимпиаде данная работа займёт призовое. Дальше - ничего. Потому что не хотят слышать. Но разве дети, которые попали в переходный период с его прыщами, драками и самоутверждением, вообще слушают своих родителей? Да-да, именно нам – "родителям" этих фриковых детей Гончарука-Тунберг - нужно теперь нести всю ответственность.

Петр Порошенко Владимир Зеленский Михаил Подоляк Украина Алексей Гончарук бюджет 2020
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