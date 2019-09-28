Речь Греты Тунберг превратили в зловещую песню: дэт-метал видео

Из речи Греты Тунберг сделали дэт-метал-песню / Reuters

Речь экоактивистки Греты Тунберг, которая на саммите ООН отчитала президентов, и своей манерой говорить напомнила Адольфа Гитлера, превратили в дэт-метал песню.

Создал дэт-метал версию выступления Греты участник треш-метал-группы Suaka из Индонезии Джон Моллюск. Видео он выложил на своем YouTube-канале.

Моллюск добавил словам экоактивистки "рычащего" звучания, гроулинга и наложил тяжелую музыку.

Особенно зловеще теперь звучат слова "вы украли мои мечты, мое детство", "люди страдают, люди умирают" и "мы за вами будем следить".

На момент написания новости ролик посмотрели 1,6 миллиона раз.