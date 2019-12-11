Большой успех: Грета Тунберг стала человеком по года версии Time

Грета Тунберг / BBC

Известную экоактивистку, шведскую школьницу Грету Тунберг, авторитетнейший американский журнал Time назвал Человеком года и опубликовал ее фото на обложке.

К слову, обложку европейского декабрьского выпуска Time украсил собой президент Владимир Зеленский. Кроме того, издание записало с ним подробнейшее интервью.

Грета Тунберг на обложке Time / twitter.com/TIME

Напомним, в 2019-м активистка Грета Тунберг стала известна всему миру, когда на саммите ООН в Нью-Йорке отчитала президентов и глав стран мира за то, что те своим пренебрежением к проблемам экологии "украли ее мечты, ее детство"