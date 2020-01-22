Трамп "сцепился" с Гретой Тунберг в Давосе из-за климата

Грета Тунберг / Грета BBC

Президент США Дональд Трамп в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе в Швейцарии, куда прибыл и Владимир Зеленский, назвал известную экоактивистку Грету Тунберг очень злой. По его словам, необходимо "отвергать вечных пророков", которые говорят о грядущем апокалипсисе.

При этом американский лидер заявил, что экоактивисты просто "паникеры". Кроме того, он объявил, что США присоединятся к инициативе Один триллион деревьев.

"Эти алармисты вечно требуют одно и то же - абсолютную власть, чтобы доминировать, трансформировать и контролировать каждый аспект нашей жизни", - заверил Трамп, перелает ВВС.

В свою очередь, Тунберг заявила, что для спасения планеты сажать деревья недостаточно.

"Вы говорите, что детям не стоит беспокоиться, не будьте такими пессимистами. А затем - ничего, молчание", - парировала активистка.

Как ранее сообщал Главред, шведская экоактивистка Грета Тунберг в Давосе потребовала остановки добычи ископаемых видов топлива.