Зеленский прибыл в Швейцарию на Давосский форум: первые детали

Владимир Зеленский приехал на форум в Давос / Reuters

В среду, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швейцарскую Конфедерацию.

Как известно, президент примет участие в ежегодном заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ), который проходит в швейцарском Давосе.

Предусмотрено выступление Зеленского во время Давосского форума, подчеркивается в сообщении пресс-службы главы государства.

Президент планирует встретиться с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.

В частности, Зеленский в рамках визита в Швейцарию встретится с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.