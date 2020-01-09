Зеленского пригласили на Экономический форум в Давос

Владимир Зеленский / Reuters

Президент Владимир Зеленский зарегистрирован в качестве участника во Всемирном экономическом форуме, который традиционного проходит в швейцарском Давосе.

Список зарегистрированных с украинской стороны лиц обнародован исполнительным директором общественной организации Центр противодействия коррупции Дарьей Каленюк.

Каленюк в Fаcebook сообщила, что из Украины зарегистрировалось шесть участников: президент Украины Владимир Зеленский, министр иностранных дел Вадим Пристайко, олигарх Виктор Пинчук, который ежегодно организует Украинский завтрак в Давосе, нардеп от Оппозиционного блока Вадим Новинский, генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко и сама Каленюк.

Отметим, что Всемирный экономический форум запланирован в швейцарском Давосе 21-24 января.

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Напомним, ранее сообщалось, что во время визита в Оман президент Владимир Зеленский провел официальную встречу с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.

Кроме того, Зеленский также провел встречу с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршиди.