Зеленский в Омане договаривался об инвестициях: что известно

Владимир Зеленский в Омане встретился с Абдулсаламом аль-Муршиди / Фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский, который неожиданно поехал в Оман, провел встречу с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршиди.

Во время встречи Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает значительные возможности для инвестирования, рассказал об условиях и преимуществах ведения бизнеса в Украине, а также призвал оманских партнеров принять участие в проведении большой приватизации в Украине. Как сообщает пресс-служба Офиса президента, стороны пришли к выводу, что нынешний уровень двустороннего инвестиционного сотрудничества не соответствует имеющемуся потенциалу и согласились с необходимостью его активизации.

Кроме того, Зеленский пригласил представителей Султаната Оман посетить Украину и ознакомиться с перспективными проектами и направлениями сотрудничества. Сообщается, что приглашение Зеленского было принято.

Напомним, ранее сообщалось, что во время визита в Оман президент Владимир Зеленский провел официальную встречу с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.