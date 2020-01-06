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Зеленский в Омане договаривался об инвестициях: что известно

6 января 2020, 11:25

Владимир Зеленский и Абдулсалам аль-Муршиди обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество Украины и Омана.

Владимир Зеленский в Омане
Владимир Зеленский в Омане встретился с Абдулсаламом аль-Муршиди / Фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский, который неожиданно поехал в Оман, провел встречу с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршиди.

Во время встречи Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает значительные возможности для инвестирования, рассказал об условиях и преимуществах ведения бизнеса в Украине, а также призвал оманских партнеров принять участие в проведении большой приватизации в Украине. Как сообщает пресс-служба Офиса президента, стороны пришли к выводу, что нынешний уровень двустороннего инвестиционного сотрудничества не соответствует имеющемуся потенциалу и согласились с необходимостью его активизации.

Кроме того, Зеленский пригласил представителей Султаната Оман посетить Украину и ознакомиться с перспективными проектами и направлениями сотрудничества. Сообщается, что приглашение Зеленского было принято.

Напомним, ранее сообщалось, что во время визита в Оман президент Владимир Зеленский провел официальную встречу с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.

Владимир Зеленский Оман
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