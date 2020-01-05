Зеленский из заснеженных Карпат махнул в жаркий Оман: в чем причина

Владимир Зеленский поехал в Оман / Reuters

Президент Владимир Зеленский, который отдыхал на популярном курорте в Карпатах, вместе с семьей отбыл из Украины в Оман.

Как сообщает пресс-служба президента, Зеленский отправился в Оман рейсовым самолетом за собственные средства.

"Там (в Омане, - Главред) в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне. В Омане Владимир Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций в Украину", - говорится с в сообщении.

Тем временем издание Страна сообщило, что Зеленского с семьей заметили утром 5 января на побережье Оманского залива недалеко от столицы страны - города Маската. По данным СМИ, президент живет в одном из самых роскошных в Омане пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Стоимость одной ночи доходит до 4000 евро (если жить в президентском люксе).

Владимир Зеленский в Омане / Фото Страна

Владимир Зеленский в Омане / Фото Страна

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что президент Владимир Зеленский планирует пробыть в госрезиденции Синегора в селе Гута как минимум до 9 января. Уточнялось, что глава государства может прервать отдых и раньше, и позже - в зависимости от ситуации в стране.