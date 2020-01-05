Зеленский продлил себе отдых в Карпатах еще почти на неделю

Зеленский в Карпатах / Фото: соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее попал в объективы камер на популярном украинском горнолыжном курорте Буковель в Ивано-Франковской области, планирует пробыть в госрезиденции Синегора в селе Гута как минимум до 9 января.

Не исключено, что глава государства продлит отдых до 10, 11 или 12 января.

"Но если будут какие-то форс-мажоры, то уедет и раньше. Но пока тихо, и планы у президента пробыть в Карпатах ещё почти неделю", - сказал источник в Офисе президента, передает Страна.

Напомним, новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского в буквальном смысле взорвало соцсети - пользователи оставили тысячи комментариев. Отметим, Зеленский пожелал всем украинцам понимания, единения и мира. К его словам присоединились звезды шоу-бизнеса, спорта и политики.