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"Без сказочных обещаний и лапши на уши": новогоднее поздравление Зеленского назвали "лучшим за всю историю"

1 января 2020, 10:06

Украинцы в соцсетях активно делятся впечателениями от поздравления Зеленского с Новым годом 2020.

Владимир Зеленский поздравил украинцев с 2020 годом
Украинцы оценили поздравление Зеленского с Новмы годом / скриншот из видео

Новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского в буквальном смысле взорвало соцсети.

Отметим, Зеленский пожелал всем украинцам понимания, единения и мира.

"Давайте помнить, что любить Украину - это любить всех украинцев, где бы они не родились", - подчеркнул лидер.

"В нашей истории немало эпизодов, которые нас объединяют. И мы научились быть единной страной эпизодически. В новом году нам надо быть единой страной каждый день. Это должно стать нашей национальной идеей", - добавил Зеленский.

К его словам присоединились звезды шоу-бизнеса, спорта и политики.

К слову, только на странице президента в Фейсбуке под его видеообращением украинцы оставили более 3500 комментариев. А вообще комментариев в Сети тьма.

"Гарні й добра слова та побажання! Тепер питання в тому, як це виконати", - пишет Олег Попов.

"Да,льются слёзы от такого поздравления впервые в жизни. Мы услышали то ,что должны были услышать. Спасибо нашему президенту за такое обращение к народу. И пусть каждый задумается -кто он?И начнет с себя,а значит -жить по совести и чести и любить Украину!", - высказалась Пикалова Галина.

"Найкраще привітання за всі роки як самостійнійної України ,так і Радянського Союзу Круто!!! Президент молодець !! Новим роком !!!", - отметила Наталья Мазана.

"Это Супер!!!!Такого поздравления ещё не было.Владимир Александрович Поздравляем Вас с Новым Годом!!!!;Здоровья,Успехов и Удачи во всём", - пишет Валентина Прусская.

"Нормальный, адекватный, живой. Надоели клише застарелых президентов. Судить проще всего, а ему реально непросто среди волков. Желаю успехов!", - добавила Светлана Тодоряк.

"ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ.ДОСЛУШАЛИ ДО КОНЦА. ГОРДИМСЯ,ЧТО ПРЕЗИДЕНТ С КРИВОГО РОГА-ЗЕМЛЯК. Очень хорошее поздравление, без сказочных обещаний и лапши на уши. Все по делу", - отметил Денис Окороков.

"Привітання чудове!слухала вся сімя -від 6 річної онуки до 60 річного дідуся.Вперше за стільки років ніхто не бажав перемкнути на інший канал. Супер-чисто людське привітання!!!", - обратила внимание Светлана Билас.

"Да очень В Одессе на Думской у ёлки слушали замерли все одна женщина рядом заплакала! Это лучшее поздравления ! Слава нашему Президенту !", - добавила Антонина Франк.

Напомним, ранее сообщалось, в новогоднюю ночь два телеканала - Прямой и Пятый - вместо поздравления президента Владимира Зеленского с Новым годом 2020 показали поздравление экс-президента, лидера партии Европейская солидарность Петра Порошенко.

Поздравление Зеленского вышло в эфир после боя курантов.

Порошенко записал обращение вместе со своей женой Мариной. В частности, бывший глава государства сказал, что оптимизма придает "запас оптимизма тех изменений, которые украинцы осуществили на протяжении пяти лет". 

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