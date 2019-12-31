Зеленский поздравил украинцев с новым годом: видео поздравление

Владимир Зеленский поздравил украинцев с 2020 годом

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с наступившим 2020 годом.

Поздравление с новым годом Зеленского транслировали почти все украинские каналы.

Глава государства пожелал всем украинцам понимания, единения и мира.

"Давайте помнить, что любить Украину - это любить всех украинцев, где бы они не родились", - подчеркнул лидер.

"В нашей истории немало эпизодов, которые нас объединяют. И мы научились быть единной страной эпизодически. В новом году нам надо быть единой страной каждый день. Это должно стать нашей национальной идеей", - сказал Зеленский.

К его словам присоединились звезды шоу-бизнеса, спорта и политики.

Напомним, в конце прошлого года, 31 декабря 2019 г., тогда еще в статусе шоумена Зеленский уже говорил предновогоднюю речь - он выступил во время праздничного "Вечернего квартала" на канале "1+1". При этом новогоднее выступление тогдашего главы государства Петра Порошенко оказалось сдвинуто.

В своем выступлении Зеленский объявил, что пойдет на президентские выборы в качестве кандидата, которые позже выиграл с убедительным отрывом от Порошенко.