"Зеленский выдавил Порошенко – как прыщ": соцсети взорвались из-за новогоднего заявления шоумена

Соцсети обсуждают намерение Зеленского идти в президенты / Фото: Instagram/Владимир Зеленский

Украинский шоумен и продюсер Владимир Зеленский официально объявил о намерении баллотироваться в президенты Украины.

Сделал он это во время праздничного "Вечернего квартала" на канале "1+1". При этом новогоднее выступление президента Петра Порошенко оказалось сдвинуто.

И теперь пользователи соцсетей активно обсуждают, что стоит за этой "президентской гонкой" эфиров и насколько это законно в Украине – не уступать дорогу президенту.

В частности, аналитик, политолог Александр Кочетков объяснил, что видеотрансляция заявления Зеленского не нарушает никаких законодательных норм Украины.

"А теперь информация от бывшего члена Нацсовета Украины по делам ТВ и радио. Нет ни в Конституции Украины, ни в законе о телевидении и радиовещании обязанности телерадоикомпаний транслировать новогоднее и другие праздничные обращения власти (обязаны транслировать сообщения о военном и чрезвычайном положении, техногенных катастрофах и подобном)", – сообщил он.

По его словам, "политтехнологи Петра Алексеевича сами виноваты: не предложили обществу ничего интересного. Потому что ни один коммерческий канал сам не пойдет на то, чтобы не поставить в эфир ожидаемое зрителями событие и заставить их в прайм-тайм переключать канал. Но если это нудное выступление с заранее известным самовосхвалением власти и единственным сбывающимся обещанием, "что наступающий год будет трудным", то уж лучше дать в эфир что-то более резонансное. То же заявление Владимира Зеленского о намерении баллотироваться. Вот такие вот гримасы демократии".

Журналист Сергей Руденко отмечает: "Бессонная ночь порохоботов. Прочитал о Зеленского все, что смогли придумать в ботоферме. Зеленский – не только актер, он еще и бизнесмен. В отличие от настоящих клоунов в политике. Идти или не идти в политику – его право. Как и право людей – голосовать или нет".

/ facebook.com/sergij.rudenko

Блогер Макс Бужинский шутит, что "Зеленский испортил день рождения Бандере".

/ facebook.com/max.buzhanskiy

Журналист Денис Казанский пишет: "Вижу, многие возмутился, что на канале 1 + 1 вместо новогоднего обращения Порошенко показали обращение Зеленского (президента показали позже). Не знаю, как вам об этом сказать… Возможно для кого-то это станет шоком, но дело в том, что у нас нет закона, который бы обязывал телеканалы показывать обращение президента. Частный телеканал не обязан этого делать. Если редакции (или владельцу) такого канала хочется, они могут показать хоть своего кота в шляпе Санты – у нас, к счастью, демократия. Есть деньги на свой телеканал – показывай хоть Зеленского, хоть Киву.

Отдельные люди в ленте пережили этот инцидент как личную трагедию. Ссорились, писали проклятия в адрес "плюсов". Но у тех, кому не нравится Зеленский, есть прекрасная возможность переключить канал и смотреть то, что ему больше нравится, вот и все. Новогоднее обращение президента транслировали другие национальные телеканалы, следовательно, выбор был. Мы же не в Северной Корее.

На постсоветском пространстве почему-то считается, что новогоднее поздравление руководителя – почти священный ритуал. Но за пределами бывшего СССР к этому совсем другое отношение. Трамп, например, вообще выложил ролик с новогодними поздравлениями в твиттере. Видео продолжительностью только 1:53 записано днем, минимум пафоса, случайный фон, никакой новогодней атрибутики".

/ facebook.com/den.kazansky

"Занятно, что у нас полно людей, которые искренне уверены, что просмотр президентских благоглупостей на частных каналах должен быть обязательным. Ребята, вы случайно не попутали Украину с Россией? Именно вот это убогое строительство МладоРоссии со своими эрзац-скрепами, эрзац-государственным культом почитания "вождя", эрзац-идеологией из конца 19 -начала 20 века и прочие "эрзацы" являются достаточным основанием, чтобы в этом году сказать Петру Алексеевичу "Давай, до свидания", – написал Юрий Романенко.

/ facebook.com/yuriy.romanenko

"Появление Зеленского – отличная пиар-акция. Выступление Пороха обсуждает примерно никто. Все сразу же забыли, что он там пробубнил. Выступление Вовы – все! Он взял и публично выдавил конкурента из телевизора и сознания – просто как прыщ.

Для людей с советским отношением к реальности это настоящее богохульство и попрание норм. Они массово и страшно возмущены, требуют сатисфакции.

Ну и в целом троллинг удался. Любая реакция Петра на эту акцию будет совсем нелепой. А отсутствие реакции – признанием того, что его поимели прямо в день новогоднего бенефиса.

Кампания началась очень бодро!" – считает пользователь Yakovina Ivan.

/ facebook.com/yakovina.ivan

Напомним, ведущий программы "Караоке на Майдані", продюсер и шоумен Игорь Кондратюк рассказал, какими президентами будут Зеленский и Вакарчук. Польза от артистов в политике есть, если эти певцы становятся политиками, а не продолжают быть артистами, отметил шоумен.

Как сообщалось, Зеленский всерьез начал подготовку к избирательной президентской кампании. Его представители оплатили зимнюю рекламу на радио и билбордах с лозунгом "Я не шучу".

Ранее российский президент Владимир Путин озвучил свою версию рейтингов кандидатов в президенты Украины на выборах-2019. "У Юлии Владимировны Тимошенко сейчас более 20%. У Зелинского (президент РФ исковеркал оговоркой фамилию Владимира Зеленского – "Главред"), Бойко, Порошенко − 12%", − заявил он.