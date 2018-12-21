"Володе и Славику такое на хрен не нужно": Кондратюк рассказал, какими президентами будут Зеленский и Вакарчук

21 декабря 2018, 10:34

Польза от артистов в политике есть, если эти певцы становятся политиками, а не продолжают быть артистами, отметил шоумен.

Зеленский и Вакарчук
Какими президентами будут Зеленский и Вакарчук / 112 Украина

Во время чата в Главреде ведущий программы "Караоке на Майдані", продюсер и шоумен Игорь Кондратюк рассказал, как относится к идее выбрать в президенты Святослава Вакарчука или Владимира Зеленского.

"Нет, не проголосовал бы ни за Володю, ни за Славу по банальной причине. Володя и Слава – крутые в своем бизнесе: Слава – в шоу-бизнесе и группе "Океан Эльзы", а Володя – в проекте "Квартал 95". Вообще, Зеленский – это самый телевизионный продюсер всех времен и народов на территории Украины. Но у них обоих абсолютно нет никакого политического опыта. Не умея загребать, можно проколоть ноги граблями. Это элементарные вещи, и они это понимают", – уверен Кондратюк.

По его словам, в этом случае неуместно проводить аналогии с Вацлавом Гавелом или Рональдом Рейганом.

Читайте такжеКакой президент подходит для Украины: астролог сравнила гороскопы страны и кандидатов"Гавел был многолетним диссидентом, который имел свои политические взгляды. Он был трибуном идеи, которая существовала после исчезновения коммунизма в Чехословакии. А Рейган до президентства оставил актерство и много лет проработал в политике. Если Зеленский хотя бы четыре года пропашет в парламенте, покажет, что он является политиком совершенно другой формации, я за него проголосую", – пообещал продюсер.

Он процитировал Александра Ткаченко: Зеленский в определенном смысле гораздо круче всех, кто сейчас в политике, потому что качество его работы просто поражает.

"Это не значит, что я фанат "Квартала 95" и их юмора. Но он действительно работает, работает и работает. Даже удивляюсь, как у него хватает времени. Но все это – совершенно другая сфера", – отметил Кондратюк.

То же касается и Вакарчука, добавил шоумен: "Он – прекрасный канализатор общественных мнений. Его слово, сказанное в Twitter, весит гораздо больше, чем слово 75% депутатов, за которое они заплатят и запостят себе в постах в Фейсбуке. Кстати, Вакарчук уже когда-то вляпался в политику и из нее позорно сбежал, потому что это был шок для него".

Читайте также"Это плохо закончится": экс-министр оценил шансы Зеленского и Вакарчука на президентство"А просто идти в политику, чтобы там протирать свои дорогие штаны, что Володе, что Славику на хрен не нужно. Им нужно что-то делать, что-то менять. А они менять сегодня пока совершенно не в состоянии. Я не знаю, кто, например, у Зеленского будет вторым человеком, кто будет его премьер-министром и так далее", – пояснил ведущий.

И добавил: "Если вы скажете, что все это просто, то нет, это совсем не просто. После Революции Достоинства мы ждали новое поколение политиков, а их нет. Точнее они есть, но их очень мало, и они с таким трудом через все это старое проламливаются, что они иногда просто отказываются, говоря "да ну его в пень!"

Что касается политических кульбитов Анастасии Приходько, то Кандратюк даже не представляет, почему она пошла в политику, хотя "она имела на это полное право как гражданка Украины". По его словам, лишь со временем будет известно, был ли это именно "политический кульбит".

Читайте также"Топим за Вовку": В Сети бурно отреагировали на ролик Зеленского о выборах"Польза от певцов в политике есть, если эти певцы становятся политиками, а не продолжают быть певцами, как долгое время была Билозир: пошла в политику, но продолжала давать концерты. Тая Повалий вообще вляпалась в политику, потому что ей тогдашняя партия власти сделала предложение, от которого она не смогла отказаться", – резюмировал он.

Ранее Кондратюк прокомментировал инициативу лишать званий народных и заслуженных артистов Украины тех артистов, которые поддерживают страну-агрессора. Он пояснил, в чем тут зрада для Украины.

Напомним, известный украинский комик и продюсер "Квартала 95" Владимир Зеленский взбудоражил подписчиков своего блога кратким анонсом нового сезона сериала "Слуга народа".

Как ранее сообщалось, Зеленский всерьез начал подготовку к избирательной президентской кампании. Его представители оплатили зимнюю рекламу на радио и билбордах с лозунгом "Я не шучу".

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