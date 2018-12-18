Лишение званий артистов-запроданцев: эксперт пояснил, в чем тут зрада для Украины

18 декабря 2018, 20:14

Выступления в РФ – это отдельный вопрос, никак не связанный со званиями, отметил Игорь Кондратюк.

Игорь Кондратюк
Кондратюк прокомментировал лишение званий артистов-запродавцев / Главред

Во время чата в Главреде ведущий программы "Караоке на Майдані", продюсер и шоумен Игорь Кондратюк прокомментировал инициативу лишать званий народных и заслуженных артистов Украины тех артистов, которые поддерживают страну-агрессора.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления №9156, которым предлагается ввести персональные санкции и лишить государственных наград – званий "заслуженного артиста" и "народного артиста" – ряд украинских и российских исполнителей. При этом в тексте документа поименно перечислены те, кого это будет касаться: Ани Лорак, Таисия Повалий, Светлана Лобода, Виталий Козловский, а также Николай Басков, Владимир Бортко и Филипп Киркоров.

Читайте такжеАнастасия Приходько о лишении артистов званий за гастроли в России: "Пусть уезжают с концами""Звание "заслуженных" и "народных" не нужны вообще. Эти звания является пережитком советского метода ведения культуры. Сейчас при капитализме (хотя и "диком" в начале) талант артиста оценивается только одной вещью – гривной и долларом. Больше ничем. Очень странно видеть народным артистом Украины помпезно раскрашенного и удивительного Киркорова. За что он народный артист Украины? Это бред!" – считает Кондратюк.

В то же время он допускает присвоение подобных званий народным коллективам и театральным деятелям.

При этом он отметил, что эти звания невозможно отобрать – с юридической точки зрения.

"Чтобы лишить людей этих званий, нужно изменить несколько нормообразующих актов, законов сначала. Я бы советовал кому-то, например, Паше Зиброву, который что-то говорил на "Прямом" о том, что хочет лишить себя звание, начать этот процесс. Это не так просто сделать, как оказывается. Закон не имеет обратной силы. Порошенко не может лишить звания Зиброва, ибо то звание ему дал другой президент – Кравчук или Кучма. То есть это просто невозможно, это как попытаться вернуть время обратно", – пояснил шоумен.

Читайте такжеВятрович не одобряет повторное присвоение Бандере звания Героя УкраиныПо его словам, актерам за звание должны доплачивать: "Им должны доплачивать за то, что на их спектакли регулярно ходят люди. Должна быть банальная профессиональная градация: есть актер первого разряда, второго и так далее. Я понимаю, что тогда внутри они между собой ужасно передерутся, но это их проблемы, пусть решает режиссер".

Выступления в РФ – это отдельный вопрос, никак не связанный со званиями, добавил продюсер. По его словам, оно связано исключительно с этикой каждого отдельного человека, его воспитанностью и мозгами.

"Из перечисленных людей я точно могу назвать пару людей, у которых мозгов нет – им нечем об этом думать. У них там деньги, для них деньги – это все. А если "деньги – это все", то пусть лучше до конца жизни живут в России. Украинских исполнителей, выступающих в России, мне кажется, нужно называть коллаборационистами. Если бы вы были коллаборантом во Второй мировой войне, это означало бы для вас, как минимум, заключения и ограничения в гражданских правах.

Иначе говоря, все те, кто ездит в Россию, не должен иметь права голосовать и быть избранным.

И эти люди должны понимать, что любой их приезд в страну может закончиться для них трагически, потому что появится кто-то, кто только что приехал с "передка", и кому захочется дать им по роже. И я не буду видеть ничего плохого в том, что этот человек даст таком гастролеру по морде, потому что это будет просто борьба с Рашизмом", – заявил Кондратюк.

Что касается специального налога за гастроли в России, то его он считает нонсенсом.

"Никто в Украине и России не может отследить доходы украинских гастролеров там с концертов. Даже если продаются билеты, то неизвестно, на каких основаниях они продаются. Как правило, предоплата, если артист крутой и точно соберет зал, а затем может быть спонсорская поддержка. То есть это полный бред, которую Кириленко когда-то сказал в эфире. Я был на том эфире и возразил ему, сказав: "Вы никогда не были в шоу-бизнесе и не знаете, как это работает", – отметил шоумен.

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Игорь Кондратюк почетное звание
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