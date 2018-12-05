"Топим за Вовку": В Сети бурно отреагировали на ролик Зеленского о выборах

5 декабря 2018, 01:44

Фрагмент видео демонстрирует кадры из фильма, где кандидаты в президенты договариваются.

Зеленский Владимир
Поклонники Зеленского всерьез заявляют о готовности проголосовать за него на президентских выборах / 95 квартал

Известный украинский комик и продюсер "Квартала 95" Владимир Зеленский взбудоражил подписчиков своего блога кратким анонсом нового сезона сериала "Слуга народа".

В Instagram актер написал, что премьера запланирована на март 2019 года.

На видео два кандидата в президенты в кулуарах проговаривают варианты обмана избирателей, что позволит им выиграть выборы.

"Нам нужно пролезть во второй тур. Потому будет договариваться. Классика", - говорит женщина, в которой комментаторы увидели прототип Юлии Тимошенко.

Кандидаты решают, какую "утку" им запустить, чтобы очернить соперника. Называют его "марионеткой олигархов" и "агентом Кремля".

"Детали мы еще обсудим, а о главном договорились: мочим выскочку", - подытоживают герои сериала и скрепляют договор рукопожатием.

В комментариях пользователи эмоционально заявляли, что ситуация в точности повторяет украинский предвыборный процесс. Многие писали, что видят президентом исключительно Зеленского.

"Владимир, вы наш президент", "Топим за Вовку", "Тизер к выборам, не к сериалу", "Вова, ты не подведешь?", "Вова, иди на выборы. Мы за тебя", "Точно буду голосовать за Зеленского", - написали комментаторы.

Как ранее сообщалось, Зеленский всерьез начал подготовку к избирательной президентской кампании. Его представители оплатили зимнюю рекламу на радио и билбордах с лозунгом "Я не шучу".

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президент выборы тизер сериал Владимир Зеленский Слуга народа
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