Выборы президента-2019. Порошенко сойдется в схватке с Зеленским - опрос

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В случае, если бы выборы президента Украины состоялись в конце осени 2018-го, во второй тур прошли бы лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, и либо действующий Гарант Конституции Петр Порошенко, либо актер и шоумен Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют данные нового социологического опроса, проведенного сотрудниками группы "Рейтинг". Среди респондентов электоральные симпатии распределились так − за Тимошенко проголосовали бы 14%, за Порошенко и Зеленского − по 8%, за Анатолия Гриценко− 7%. Музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук набрал по 4%.

К слову, всего в опросе принимало участие 2,4 тысячи жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше.

Напомним, предыдущий социологический опрос показал, что Порошенко в случае выхода во второй тур проиграет основным конкурентам.

