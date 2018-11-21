Подсчитаны затраты украинских политиков на предвыборную рекламу

Предвыборная реклама Петра Порошенко / chesno.org

За последние четыре месяца только на наружную предвыборную рекламу украинские политики потратили около 10 млн грн.

При этом, по словам главы Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексея Кошеля, реальная сумма может быть выше в 50 раз, передает телеканал "Прямой".

"За последние четыре месяца все потенциальные кандидаты потратили только на бордовую рекламу около 10 миллионов гривен (около $363 тыс.), но если говорить о телевизионной рекламе, опросы мы не проводили, я не видел подобных цифр, но я уверен, что смело можно добавлять один ноль, возможно, цифра значительно больше", - сказал Кошель.

По его словам, Украина является рекордсменом среди стран Европы по расходам на предвыборную рекламу.

В августе в Администрации президента Украины заявили, что не знают ни о том, кто курирует размещение политической рекламы с именем Петра Порошенко, в частности в Facebook, ни об объемах рекламных бюджетов.