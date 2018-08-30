"Армія! Мова! Віра!": СМИ назвали автора предвыборной рекламы Порошенко

Игорь Грынив / УНИАН

Автором нашумевших плакатов с предвыборным лозунгом президента Петра Порошенко "Армія! Мова! Віра!" является соратник главы государства, нардеп от "Блока Петра Порошенко" Игорь Грынив.

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в окружении президента, Грынив также занимался разработкой предвыборной стратегии Порошенко, которую тот уже якобы утвердил.

Именно он, по данным издания, отвечает за содержание рекламных роликов и бордов с президентом.

Речь идет о появившихся ко Дню независимости плакатах с политической рекламой Порошенко. "Армія! Мова! Віра! Мы йдемо своїм шляхом. Ми - Україна. Петро Порошенко", - говорится в рекламе.

Некоторые сочли такой лозунг не соответствующим европейскому курсу страны из-за его чрезмерной консервативности.

"Украинская правда"

Ранее депутат Рады Сергей Лещенко в интервью одному из украинских изданий выразил мнение, что президент Петр Порошенко пытается построить в стране "персональный рай".

Накануне в Администрации президента Украины заявили, что не знают ни о том, кто курирует размещение политической рекламы с его именем, в частности в Facebook, ни об объемах рекламных бюджетов.