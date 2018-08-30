"Дружба" с Россией: как Порошенко и Ко разводят украинцев

Порошенко порывается "порвать" с Россией / Reuters

Вот чего я никогда не пойму и не приму — так это дипломатическое ведомство Украины в роли трактирного полового: принеси-подай-обслужи.

Поначалу, когда свежеизбранный президент не хотел обострять с Россией, то наши официанты от дипломатии пели, что, мол, Большой Договор о дружбе и добрососедстве с Россией разорвать ну совершенно невозможно. Хотя то, что это необходимо было сделать сразу после Крыма, очевидно студенту-второкурснику.

Читайте такжеПочему Порошенко решил разорвать "дружбу" с РоссиейПотом, после Иловайска, конъюнктура слегка поменялась, и МИД втирал, что действующий Договор с Россией нужен потому, что там Крым признается украинским. И это поможет нам в международных судах.Судов по этому поводу за пару лет так и не приключилось, но МИД опять перекрасился по команде АП и сообщил, что они давно пора разорвать Договор, по этому поводу ведется подготовительная работа и вот-вот — и все будет.

Но снова — ничего! Теперь президент Порошенко надумал, что на перевыборы он двинется в камуфляже главпатриота, и МИД немедленно прогнулся — мол, уже готовы и просто мечтаем разорвать украино-российский Договор! Но только Большой, а вся остальная система договоренностей, в частности, по совместному использованию Азовского моря, пускай пока действует, так что ли?

И вот теперь новая новость, перечеркивающая предыдущую: оказывается, наш МИД намерен разорвать лишь некоторые положения Договора! Это какие именно? Да вы совсем стыд потеряли, пингвины во фраках?! Так и хочется взять руководящихся товарищей с Михайловской площади, хорошенько встряхнуть и ласково спросить: вы профессиональные дипломаты, защищающие интересы Украины, или профессиональные приспособленцы, обслуживающие лишь персонально ПАПа?!