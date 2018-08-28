"Прекратить анахронизм": Порошенко заявил о начале разрыва договора о дружбе с РФ

Порошенко заявил, что решение вопроса давно назрело / Администрация президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал начало давно обещанного процесса разрыва соглашения о дружбе с Россией; сейчас ход за Министерством иностранных дел Украины, которое должно подготовить пакет необходимых документов для инициации процедуры, передает УНН.

В рамках тринадцатого совещания послов президент заявил, что вопрос разрыва договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, который он назвал "анахронизмом", уже давно назрел и должен быть незамедлительно решен.

Ранее в МИДе пообещали, что Киев примет решение о продлении или непродлении договора о дружбе с Москвой на следующие 10 лет до 30 сентября.