Замглавы МИДа рассказала о возможной судьбе договора дружбы Украины и России

Действующий "Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной" необходимо расторгать, поскольку официальная Москва нарушила его.

С таким заявлением в эфире "Радио НВ" выступила Елена Зеркаль – заместитель главы Министерства иностранных дел Павла Климкина.

"Мы должны определиться с позицией, нужно ли продлевать этот договор, до ноября 2018 года, до октября даже. Мое мнение – нельзя продлевать этот договор, поскольку Россия брутально его нарушила, особенно что касается последних выборов в Крыму – выборов президента РФ",– сказала чиновница.

По словам Зеркаль, украинская сторона была категорически против разрыва этого договора еще до завершения подготовки исков против РФ в международные суды.

"Сейчас все дела против РФ уже в судах. Поэтому у нас нет никаких сомнений, мы видим как дипломаты, что договор не выполняется. И в новых реалиях отношений с Россией мы должны выйти на новый договор, который будет предусматривать и правовые инструменты решения споров между государствами", – заявила дипломат.

Напомним, ранее в МИДе рассказали, что могло удержать Путина от прямого вторжения в Украину.