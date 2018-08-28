Порошенко раскритиковали за попытку построить в Украине "персональный рай"

Сергей Лещенко / УНИАН

В результате политики нынешних киевских властей Украина может оказаться на периферии в плане развития в сравнении с другими странами.

Такое мнение выразил народный депутат Сергей Лещенко ("Блок Петра Петра Порошенко") в интервью изданию Gazeta.ua.

По мнению депутата, президент Петр Порошенко пытается построить в стране "персональный рай".

"Порошенко и его команда - это не только часть коррупционных процессов. Они воруют наше время. Бесповоротно", - считает Лещенко.

Депутат сравнил Украину с Колумбией: "Там основой был кокаин. У нас - таможня, янтарь, лес, политическая коррупция".

В такой обстановке, подчеркнул нардеп, Украина не может равняться на другие страны. "Мы стараемся догнать даже не Польшу или другие европейские страны, а свои же экономические стандарты времен Ющенко или Януковича. Гонимся за своим прошлым", - заключил Лещенко.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук назвал пять, по его мнению, главных ошибок Петра Порошенко на посту президента.