Пять главных ошибок Порошенко

Петр Порошенко дает много обещаний / Главред

Недавно составил себе такой список: "Чего не сделано в Украине за 27 лет?". Это касается власти за всю историю независимости Украины, но больше всего действующего президента.

Первое. Украина осталась нереформированной страной. Реформы не были проведены. в том числе и президентом Петром Порошенко, а то, что делается им в этом направлении, делается очень вяло, крайне медленно, а то и с ошибками.

Второе. В начале независимости нас в Украине было 52 миллиона - сейчас, говорят, 35 млн. Важно здесь то, что миллионы людей выехали за границу искать лучшей жизни, потому что в Украине им негде применить свои силы, свой труд. И уезжают отсюда молодые образованные люди. Это трагично для Украины. И этот вопрос также игнорируется и действующей властью.

Читайте такжеПеренос президентских выборов: в чем состоит план ПорошенкоТретье. Украинское государство, или украинская национальная элита, не сумела построить отношения в стране так, чтобы мы хоть как-то приблизились к созданию нации. К сожалению, сейчас нации в Украине не существует - есть только островки национального духа и силы, но нет нации как государственной силы в целом. Поэтому и на востоке страны по одному, на западе - по-другому, в центре - еще иначе. Нет общей позиции, единения. Я думаю, что это также относится к недоработкам нынешней власти.

Четвертое. Украинская элита не смогла предложить нам, руководствуясь волей народа, форму управления государством, которая была бы эффективной. У нас двоевластие. У нас парламентско-президентская форма правления, но на самом деле неизвестно, какую роль выполняет президент в этом государстве. Контроля над президентом не существует.

Порошенко обещал, что, когда придет к власти, внесет на рассмотрение Рады проект закона об импичменте, но не вносит. И даже не объясняет, почему не делает этого.То есть вещи, которые свидетельствуют о том, что власть чувствует себя независимым от народа. А политическая элита вместо того, чтобы занять твердую позицию, просто занимается низкопоклонством или часто склоняет голову там, где надо выпрямиться.

Пятое. Нынешняя власть во главе с президентом убеждена в том, что она делает великое историческое дело, а главное - до нее этого никто и никогда не делал. Почему-то она считает, что и независимость раньше была какая-то "не такая". Она, по словам власти, "была какой-то неполной"... А теперь она, значит, стала уже "полной"? Почему власть убеждена, что только она все делает безошибочно, правильно?

Читайте такжеУ Порошенко остался один способ снова стать президентомИ в воздухе всегда витает дух оптимизма. У нас очень часто звучат такие слова: "выдающиеся достижения", "выдающаяся работа". Такая эйфория и такая переоценка возможностей своих и Украины в целом создают впечатление, что власть не самокритична, не знает или не хочет знать реальной ситуации. Если же она не знает, не хочет знать или не соглашается с реалиями, то она и не может предложить реальный план действий относительно того, как улучшить ситуацию - если у нас все хорошо, то что тогда улучшать?

Все это вместе взятое дает мне основания критически относиться к нынешней украинской власти.

Имеет ли шанс Петр Алексеевич на следующих президентских выборах, учитывая допущенные ошибки? Шансы есть у всех, хотя социлологи показывают, что рейтинг его не высок. У Порошенко осталось меньше года, чтобы изменить ситуацию. В противном случае на выборах украинцы ему напомнят, что он обещал и чего не сделал. Когда обещал, не сделал и молчит - такого народ не прощает. Это важно знать каждому должностному лицу: игнорировать мнение людей или не объяснять, значит, иметь не сторонников, а оппозицию.