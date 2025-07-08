"Лига Смеха" возвращается на ТЕТ в любимом формате фестиваля

Опытные игроки и новички со всей страны будут соревноваться за место в сезоне, а звездные тренеры будут выбирать команды.

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Лиша Смеха возвращается на ТВ / Фото пресс-службы

Все, за что зрители так любили "Лигу Смеха" на протяжении 10 лет, возвращается на телеканал ТЕТ. Самый масштабный юмористический проект страны празднует свой юбилей и впервые за три года восстанавливает классический формат фестиваля. Опытные игроки и новички со всей страны будут соревноваться за место в сезоне, а звездные тренеры будут выбирать команды, бок о бок с которыми пройдут через ожесточенные юмористические батлы.

Ведущим юбилейного сезона стал Гарик Бирча - актер, комик, младший лейтенант 210-го отдельного штурмового полка. Каждый раз к нему будет присоединяться соведущий, и в первом эфире им будет Виктор Розовый - комик и военнослужащий 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Гарик Бирча убежден, что сегодня юмор является маркером нашей несокрушимости и имеет важный терапевтический эффект военных.

"Мои собратья неоднократно были на "Лиге Смеха". Это очень важный момент для восстановления и реабилитации. Если человек возвращается на восстановление, надо уметь переключаться. "Лига Смеха" и юмор очень помогают в этом", - подчеркнул ведущий Гарик Бирча.

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В почетных тренерских креслах юбилейного сезона "Лига Смеха. 10 лет" любимые звезды - Маша Ефросинина, Оля Полякова, Юрий Ткач, Евгений Кошевой, Иван Люленов, а также Бампер и Сус, которые разделят одно кресло на двоих. Как и в спецпроектах "Волонтерского десанта", в юбилейном сезоне остается благотворительная составляющая. Первую волну помощи проект уже передал подразделению, где проходит службу тренер-чемпион Игорь Ласточкин.

Уже скоро "Лига Смеха. 10 лет" будет открывать новые таланты на телеканале ТЕТ. Юбилейный сезон о юморе, который объединяет, о смехе, который держит. Это проект не просто развлекает, а заряжает поддержкой в самые сложные времена.

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