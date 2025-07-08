Встреча Зеленского с Путиным: в МИД Турции сделали важное заявление

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- Фидан сделал новое заявление о перспективах мирных переговоров
- В Турции не исключают встречу Трампа, Путина и Зеленского
Глава МИД Турции Хакан Фидан сделал новое заявление о перспективах мирных переговоров между Украиной и Россией, а также о возможной встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина.
Как сообщает портал memurlar.net, об этом он рассказал после завершения саммита БРИКС.
Фидан напомнил, что наиболее близкими к достижению договоренностей стороны были во время переговоров в Стамбуле. По его словам, сейчас Москва готова к проведению третьего раунда переговоров, и ожидается, какой ответ на это даст украинская сторона.
Министр также сообщил, что обсуждается возможность встречи между президентами России и Украины. В отличие от прошлых ситуаций, сейчас, по его утверждению, никто, включая Владимира Путина, не видит препятствий для такой встречи.
"Нет никаких барьеров для того, чтобы встретились Трамп, Путин, Зеленский и наш президент", — добавил он.
Ранее Дмитрий Песков заявил о том, что дальнейшая динамика переговорного процесса между Россией и Украиной будет зависеть от позиции Киева и эффективности посредничества Соединенных Штатов.
Как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин назвал сроки нового раунда переговоров и сказал, с кем готов подписать мир. После 22 июня российская делегация якобы готова к новой встрече с украинской стороной.
Напомним, Владимир Зеленский ранее заявлял, что имеет право предложить переговоры с российским диктатором и Путиным несмотря на решение СНБО.
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О персоне: Хакан Фидан
Хакан Фидан - турецкий дипломат, министр иностранных дел Турции, экс-глава национальной разведки Турции, пишет Википедия.
Во время полномасштабного российского вторжения в Украину участвовал в переговорах об обмене военнопленными между Украиной и РФ. Так, в октябре 2022 года глава Офиса президента Украины Андрей Ермак благодарил Фидана "за содействие освобождению 215 военных и обеспечение условий для защитников Азовстали в Турции".
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