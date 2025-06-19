Путин назвал сроки нового раунда переговоров и сказал, с кем готов подписать мир

После 22 июня российская делегация якобы готова к новой встрече с украинской стороной.

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Путин заявил о готовности к новому раунду переговоров с Украиной / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Вы узнаете:

Когда может состояться новый раунд мирных переговоров

Готов ли Путин провести встречу с Зеленским

Глава страны-агрессора России Владимир Путин заявил, что РФ стремится к завершению войны против Украины "как можно скорее". По его словам, он готов к переговорам с Владимиром Зеленским, однако отказывается признавать действующего президента Украины легитимным для подписания каких-либо соглашений.

Во время пресс-конференции с журналистами иностранных информагентств Путин сказал, что после 22 июня российская делегация готова к новой встрече с украинской стороной, передает российское государственное пропагандистское агентство ТАСС.

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Хозяин Кремля заявил, что он якобы поддерживает "как можно более быстрое" завершение "конфликта в Украине мирным путем". Путин "посоветовал" Украине не медлить с переговорами, иначе, по его словам, "ситуация для Киева может еще ухудшиться".

Путин также заявил, что он лично "готов встречаться со всеми", в том числе и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако, по его мнению, действующий глава Украины не имеет законных полномочий для подписания каких-либо международных документов.

"Нам все равно, кто ведет переговоры, я даже готов встречаться. Но когда будет завершающий этап... подпись должна стоять легитимной власти", — заявил российский диктатор.

Объясняя свою позицию, Путин в очередной раз сослался на якобы положение Конституции Украины, где якобы написано, что полномочия президента Зеленского уже истекли.

Встреча Путина и Зеленского - последние новости

Глава Кремля Владимир Путин избегает прямых переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским, и на это есть несколько причин. Как пишет The Telegraph, личные переговоры Путина и Зеленского создадут впечатление равенства между двумя лидерами, что противоречит нарративам кремлевской пропаганды.

Как писал Главред, в ночь на 11 мая 2025 года российский диктатор Владимир Путин сделал неожиданное заявление относительно потенциального урегулирования войны против Украины. Он выразил готовность к непосредственным переговорам с Киевом и предложил провести встречу 15 мая в Стамбуле.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что делает все, чтобы в Турции состоялась встреча с российским диктатором.

Однако сам Путин в Турцию не приехал и отправил вместо себя группу чиновников низшего звена.

Зеленский также заявлял, что имеет право предложить переговоры с российским диктатором и Путиным несмотря на решение СНБО.

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