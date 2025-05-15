Путин тщательно избегает прямых переговоров с Зеленским: в чем причина

Прямые переговоры потребуют действительно предметного общения.

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Путин не хочет встречаться с Зеленским - в чем причина / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Кратко:

Прямые переговоры Путина с Зеленским разрушают миф кремлевской пропаганды

Если бы Путин приехал в Стамбул, шансы достичь прогресса возросли бы

Глава Кремля Владимир Путин избегает прямых переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским, и на это есть несколько причин.

Как пишет The Telegraph, личные переговоры Путина и Зеленского создадут впечатление равенства между двумя лидерами, что противоречит нарративам кремлевской пропаганды.

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"И Путину будет трудно отстаивать свою позицию, что его украинский коллега является нелегитимным диктатором, потакающим нацистам", - пишет издание.

Кроме того, прямые переговоры потребуют действительно предметного общения.

"Два лидера, как правило, не садятся за стол переговоров, если один из них требует от другого безоговорочной капитуляции", - добавляют журналисты.

В The Telegraph отмечают, что нет сомнений в том, что ведутся серьезные переговоры по неофициальным каналам.

"Если бы Путин появился в Стамбуле, надежды на заключение сделки, безусловно, значительно возросли бы. Все это может быть лишь мечтами. Пока что Путин добился от США больших уступок, чем он когда-то мог себе представить, и все это без необходимости что-либо делать. Остается без ответа вопрос, почему он сейчас изменил тактику", - пишет издание.

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Как писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что не ожидал, что глава Кремля Владимир Путин приедет на переговоры в Турцию.

"Нет, я не ожидал [что Путин поедет]. Зачем ему ехать, если я не еду? Потому что я не собирался ехать. Я бы поехал, но не планировал. И я сказал, что не думаю, что он поедет, если я не поеду. И это оказалось правильно", - ответил Трамп.

Глава Кремля Владимир Путин назначил группу чиновников низшего звена, которые будут представлять его правительство на переговорах с Украиной в Турции. Пр этом нет никаких признаков, что российский диктатор планирует присоединиться к переговорам.

Как пишет The Wall Street Journal, журналисты ставят под сомнение сам факто того, что переговоры между воюющими странами состоятся, поскольку Путин проигнорировал призыв президента Зеленского встретиться для прямых переговоров.

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