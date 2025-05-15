Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Путин тщательно избегает прямых переговоров с Зеленским: в чем причина

Анна Ярославская
15 мая 2025, 12:16
228
Прямые переговоры потребуют действительно предметного общения.
Путин, Зеленский
Путин не хочет встречаться с Зеленским - в чем причина / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Кратко:

  • Прямые переговоры Путина с Зеленским разрушают миф кремлевской пропаганды
  • Если бы Путин приехал в Стамбул, шансы достичь прогресса возросли бы

Глава Кремля Владимир Путин избегает прямых переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским, и на это есть несколько причин.

Как пишет The Telegraph, личные переговоры Путина и Зеленского создадут впечатление равенства между двумя лидерами, что противоречит нарративам кремлевской пропаганды.

видео дня

"И Путину будет трудно отстаивать свою позицию, что его украинский коллега является нелегитимным диктатором, потакающим нацистам", - пишет издание.

Кроме того, прямые переговоры потребуют действительно предметного общения.

"Два лидера, как правило, не садятся за стол переговоров, если один из них требует от другого безоговорочной капитуляции", - добавляют журналисты.

В The Telegraph отмечают, что нет сомнений в том, что ведутся серьезные переговоры по неофициальным каналам.

"Если бы Путин появился в Стамбуле, надежды на заключение сделки, безусловно, значительно возросли бы. Все это может быть лишь мечтами. Пока что Путин добился от США больших уступок, чем он когда-то мог себе представить, и все это без необходимости что-либо делать. Остается без ответа вопрос, почему он сейчас изменил тактику", - пишет издание.

Переговоры в Стамбуле - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что не ожидал, что глава Кремля Владимир Путин приедет на переговоры в Турцию.

"Нет, я не ожидал [что Путин поедет]. Зачем ему ехать, если я не еду? Потому что я не собирался ехать. Я бы поехал, но не планировал. И я сказал, что не думаю, что он поедет, если я не поеду. И это оказалось правильно", - ответил Трамп.

Глава Кремля Владимир Путин назначил группу чиновников низшего звена, которые будут представлять его правительство на переговорах с Украиной в Турции. Пр этом нет никаких признаков, что российский диктатор планирует присоединиться к переговорам.

Как пишет The Wall Street Journal, журналисты ставят под сомнение сам факто того, что переговоры между воюющими странами состоятся, поскольку Путин проигнорировал призыв президента Зеленского встретиться для прямых переговоров.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский Владимир Путин новости Украины и мира война России и Украины мирные переговоры переговоры в Стамбуле
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Важный продукт резко подешевел: за что украинцам придется платить меньше

Важный продукт резко подешевел: за что украинцам придется платить меньше

12:52Экономика
Зеленский прибыл в Турцию и сделал первое заявление

Зеленский прибыл в Турцию и сделал первое заявление

12:39Политика
Путин тщательно избегает прямых переговоров с Зеленским: в чем причина

Путин тщательно избегает прямых переговоров с Зеленским: в чем причина

12:16Война
Реклама

Популярное

Ещё
Мечты станут реальностью: 3 знака зодиака ждет огромный успех в ближайшее время

Мечты станут реальностью: 3 знака зодиака ждет огромный успех в ближайшее время

Откуда на самом деле взялись украинцы: историк поразила малоизвестными фактами

Откуда на самом деле взялись украинцы: историк поразила малоизвестными фактами

На Украину обрушится жесткий шторм: страну накроют ливни и снег

На Украину обрушится жесткий шторм: страну накроют ливни и снег

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 15 мая (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 15 мая (обновляется)

Гривна внезапно обвалилась относительно евро: курс валют на 15 мая

Гривна внезапно обвалилась относительно евро: курс валют на 15 мая

Последние новости

13:15

"Выдаем украинский паспорт": финалист Евровидения-2025 запел на украинском языке

12:55

Как сделать средство для мытья посуды всего из двух ингредиентов

12:52

Важный продукт резко подешевел: за что украинцам придется платить меньше

12:39

Зеленский прибыл в Турцию и сделал первое заявлениеВидео

12:32

Путин все разрушит: Буданов - о том, чем обернется отказ лететь на переговоры

Украинцы начали экономить на продуктах: Пендзин рассказал, цены на какие товары "пробьют потолок"Украинцы начали экономить на продуктах: Пендзин рассказал, цены на какие товары "пробьют потолок"
12:31

"Идет следствие": что известно о смерти Нелипы и реакция знаменитостей на трагедию

12:26

"Сунули колоннами с трех направлений": ВСУ отбили масштабный штурм оккупантов

12:16

Путин тщательно избегает прямых переговоров с Зеленским: в чем причина

12:08

Подорожал на 82%: в Украине цена на популярный овощ "взлетела до небес"

Реклама
12:05

Герой популярных мемов и защитник Украины: куда исчез главный мотиватор МС Петя

11:40

Поздравления с днем семьи - трогательные слова и картинки

11:20

О чем будут говорить Украина и РФ в Стамбуле: СМИ раскрыли детали

11:18

Украинцам будут блокировать счета в банках: какая причина и как действовать

11:15

Трамп об отказе Путина ехать в Турцию: "Зачем ему ехать, если я не еду?"Видео

11:06

Историческая загадка: почему Волынскую область не назвали Луцкой

10:57

Гороскоп Таро на сегодня 15 мая: Овнам - грозит горе, Близнецам стоит делиться

10:45

Люди живут до 100 лет и не болеют: в Украине нашли уникальное селоВидео

10:43

Китайский гороскоп на завтра 16 мая: Козлам - ложь, Тиграм - стресс

10:41

Томная жена футболиста Яремчука показала точеную талию

10:33

Перспективы туманны: в WSJ оценили шансы на успех переговоров в Стамбуле

Реклама
10:20

Бьюти-блогершу застрелили во время эфира TikTok

10:14

Цены резко поползут вверх из-за безумной инфляции: эксперт дал неутешительный прогнозВидео

10:13

Россияне назвали время начала переговоров в Стамбуле: в ЦПД отреагировали

09:31

"Воронки от снарядов и разбитые окна": что произошло с домом Ротару

09:31

Лимит на карточные переводы могут отменить: при каком условии

09:31

Перед переговорами в Турции РФ запустила по Украине больше сотни дронов

09:26

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 15 мая (обновляется)

09:25

Гороскоп на завтра 16 мая: Девам - большой успех, Скорпионам - хорошие новости

08:41

Чего будет требовать Россия от Украины в Стамбуле: прогноз ISW

08:35

ВСУ имеют успехи на "горячем" направлении: в ISW сказали, где продвинулись защитники

08:33

Карта Deep State онлайн за 15 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:21

"В связи с потерей": причина развода Денисенко и Фединчика

08:10

Новые сказки Абрамовича: как Путин водит Запад за носмнение

07:37

Путин назначил чиновников "низшего звена" для переговоров с Украиной - Bloomberg

07:10

Сложная загадка на IQ: где буква G среди букв C

07:00

Евровидение-2025 второй полуфинал: где и когда смотреть

06:47

Трамп не поедет на переговоры Украины и России в Стамбуле: СМИ узнали причину

06:10

О санкциях, Европе и Трампемнение

05:51

Всегда был украинским патриотом: как Россия украла Малевича и "Черный квадрат"

05:22

Цены уже взлетели на 150%: украинцы вынуждены массово экономить на продуктахВидео

Реклама
05:00

Загадка для самых гениальных: найдите 5 лимонов среди цыплят за 5 секунд

04:35

Мечты станут реальностью: 3 знака зодиака ждет огромный успех в ближайшее время

04:00

Гривна внезапно обвалилась относительно евро: курс валют на 15 мая

03:30

Варить не нужно: женщина сказала, как вкусно приготовить капусту на сковородкеВидео

03:12

Не в долларах и не в евро: в чем выгодно хранить деньги украинцам в 2025 годуВидео

02:46

"Цены на мясо подталкивают к вегетарианству": будет ли дешеветь популярный продуктВидео

02:15

Расквасила нос: Дженнифер Лопес получила травму на репетиции

02:09

В Грузии арестовали экс-министра обороны, воевавшего на стороне Украины

01:27

На войне погиб бывший участник "Дизель-шоу", ведущий Максим Нелипа

01:11

"Отказ от мира имеет свою цену": Сибига встретился с Рубио и Грэмом в Турции

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять