Песков назвал условие нового раунда мирных переговоров с Украиной

Дату третьего раунда переговоров с Украиной определят в ближайшее время.

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Песков сделал заявление о переговорах с Украиной / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента

Главные тезисы Пескова:

Сроки переговоров будут зависеть от позиции США и Киева

Дату третьего раунда определят в ближайшее время

Дальнейшая динамика переговорного процесса между Россией и Украиной будет зависеть от позиции Киева и эффективности посредничества Соединенных Штатов. Об этом сказал пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможные сроки следующего раунда переговоров.

"В переговорах по Украине нужно учитывать реальное положение дел на земле", — цитирует Пескова российское пропагандистское агентство ТАСС.

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По его словам, Москва рассчитывает, что дату третьего раунда переговоров с Украиной определят в ближайшее время.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин назвал сроки нового раунда переговоров и сказал, с кем готов подписать мир. После 22 июня российская делегация якобы готова к новой встрече с украинской стороной.

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако этот вопрос будет обсуждаться во время следующих шагов переговорного процесса. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Ранее Зеленский заявлял, что имеет право предложить переговоры с российским диктатором и Путиным несмотря на решение СНБО.

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