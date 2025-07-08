Орбакайте поделилась трагедией: что случилось с близким человеком

Кратко:
- О чем сообщила российская певица
- Кто ушел из жизни
Российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, сообщила о трагедии, которая случилась с ее близким человеком.
Как пишут российские пропагандисты, Орбакайте сообщила новость о смерти звездного визажиста и стилиста Дмитрия Вишневского. Сообщается, что мужчина ушел из жизни скоропостижно, и это стало шоком для его окружения.
Орбакайте не стала озвучивать причину кончины стилиста. Стоит отметить, что Вишневский в свое время работал со многими известными персонами. Среди них, помимо Орбакайте, — Жанна Агузарова, Рената Литвинова, Елена Супрун.
"Светлая память, дорогой Дима! Сколько красивых образов ты создал для меня. талантливый, красивый, интересный, как же так?!" — написала Орбакайте.
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Кристина Орбакайте - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно Кристина Орбакайте поздравила Аллу Пугачеву с 76-летием. Певица опубликовала новый пост, в котором обратилась к маме и показала архивные кадры. На видео Пугачева поет песню "Летние дожди", а снято оно в 1983 году в Швеции.
А также Кристина Орбакайте побывала в Диснейленде вместе с дочерью и мужем. Артистка поделилась эмоциями от поездки и показала, как провела время с родными.
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Кто такая Кристина Орбакайте?
Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.
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