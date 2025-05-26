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Алла Пугачева публично обратилась к Кристине Орбакайте - причина

Элина Чигис
26 мая 2025, 10:36
217
Кристина Орбакайте отпраздновала день рождения.
Кристина Орбакайте, Алла Пугачева
Кристина Орбакайте - день рождения/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Вы узнаете:

  • Сколько лет исполнилось Орбакайте
  • Как ее поздравила Пугачева

Российской певице Кристине Орбакайте, которая так и не высказала свою позицию насчет террористического вторжения РФ в Украину, вчера, 25 мая, исполнилось 54 года.

На своей странице в соцсетях мама артистки – певица Алла Пугачева – сделала публикацию, в которой трогательно поздравила дочь.

видео дня

"Какое счастье, что ты у меня есть. С днем рождения!" - написала Примадонна.

Публикация Аллы Пугачевой
Публикация Аллы Пугачевой / фото: скрин instagram.com, Алла Пугачева

Поздравление Пугачева сопроводила фотографией Кристины, на которой она позировала с распущенными волосами и ярким макияжем.

"Спасибо, моя жизнь", - ответила певица маме.

Кристина Орбакайте живет в США
Кристина Орбакайте живет в США / фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Напомним, совсем недавно Кристина Орбакайте попала в "черный список" Латвии и ей запретили въезд в страну. Представители Госспецсвязи подчеркнули, что артистка выступала во временно оккупированном Россией Крыму и принимала участие в российских пропагандистских мероприятиях.

Алла Пугачева
Алла Пугачева / инфографика: Главред

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Кристина Орбакайте - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Кристина Орбакайте поздравила Аллу Пугачеву с 76-летием. Певица опубликовала пост, в котором обратилась к маме и показала архивные кадры. На видео Пугачева поет песню "Летние дожди", а снято оно в 1983 году в Швеции.

А также Кристина Орбакайте побывала в Диснейленде вместе с дочерью и мужем. Артистка поделилась эмоциями от поездки и показала, как провела время с родными.

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Кто такая Кристина Орбакайте?

Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

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