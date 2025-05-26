Алла Пугачева публично обратилась к Кристине Орбакайте - причина

Вы узнаете:
- Сколько лет исполнилось Орбакайте
- Как ее поздравила Пугачева
Российской певице Кристине Орбакайте, которая так и не высказала свою позицию насчет террористического вторжения РФ в Украину, вчера, 25 мая, исполнилось 54 года.
На своей странице в соцсетях мама артистки – певица Алла Пугачева – сделала публикацию, в которой трогательно поздравила дочь.
"Какое счастье, что ты у меня есть. С днем рождения!" - написала Примадонна.
Поздравление Пугачева сопроводила фотографией Кристины, на которой она позировала с распущенными волосами и ярким макияжем.
"Спасибо, моя жизнь", - ответила певица маме.
Напомним, совсем недавно Кристина Орбакайте попала в "черный список" Латвии и ей запретили въезд в страну. Представители Госспецсвязи подчеркнули, что артистка выступала во временно оккупированном Россией Крыму и принимала участие в российских пропагандистских мероприятиях.
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Кристина Орбакайте - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно Кристина Орбакайте поздравила Аллу Пугачеву с 76-летием. Певица опубликовала пост, в котором обратилась к маме и показала архивные кадры. На видео Пугачева поет песню "Летние дожди", а снято оно в 1983 году в Швеции.
А также Кристина Орбакайте побывала в Диснейленде вместе с дочерью и мужем. Артистка поделилась эмоциями от поездки и показала, как провела время с родными.
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Кто такая Кристина Орбакайте?
Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.
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