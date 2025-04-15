Кристина Орбакайте публично обратилась к маме - Пугачева красноречиво ответила

Вы узнаете:
- Кристина Орбакайте показала видео Аллы Пугачевой
- Как ответила Примадонна
Российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, поздравила Аллу Пугачеву с 76-летием.
На своей странице в соцсетях Орбакайте опубликовала новый пост, в котором обратилась к маме и показала архивные кадры.
На видео Пугачева поет песню "Летние дожди", а снято видео в 1983 году в Швеции.
"С днем рождения, мама. Делюсь с вами архивной съемкой песни "Летние дожди" в Швеции 1983 года", — отметила Кристина.
Пугачева отреагировала на поздравление и написала ответ.
"Живем дальше!" - прокомментировала певица.
Поклонники Примадонны присоединились к поздравлениям и написали много комментариев.
"С Днём Рождения, Алла Борисовна! Вы — эпоха, голос сердца и свет вдохновения. Спасибо за всё, что Вы нам дарите. Здоровья, любви и бесконечной силы духа";
"Сердце эпохи свободы";
"Поздравляем! Ждём, когда пройдут дожди и наступит чистота!" - отметили поклонники.
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Алла Пугачева - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, юморист Максим Галкин порадовал поклонников свежим фото Аллы Пугачевой. На фото Пугачева позирует в кресле на фоне бассейна и пальм в костюме желтого цвета. Также певица дополнила образ беретом и солнцезащитными очками.
А также недавно Алла Пугачева отправилась в ресторан, но там попала в неприятную ситуацию. Как заявил израильский политик Яков Кедми, Примадонну не приняли в ресторане из-за того, что не было свободного столика и она вступила в перепалку с официанткой.
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Кто такая Алла Пугачева?
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
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