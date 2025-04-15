Кристина Орбакайте публично обратилась к маме - Пугачева красноречиво ответила

Кристина Орбакайте не упустила возможность и поздравила маму с праздником.

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Алла Пугачева празднует день рождения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Вы узнаете:

Кристина Орбакайте показала видео Аллы Пугачевой

Как ответила Примадонна

Российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, поздравила Аллу Пугачеву с 76-летием.

На своей странице в соцсетях Орбакайте опубликовала новый пост, в котором обратилась к маме и показала архивные кадры.

видео дня

На видео Пугачева поет песню "Летние дожди", а снято видео в 1983 году в Швеции.

"С днем рождения, мама. Делюсь с вами архивной съемкой песни "Летние дожди" в Швеции 1983 года", — отметила Кристина.

Алла Пугачева лайкнула пост Кристины Орбакайте / фото: скрин instagram.com, Кристина Орбакайте

Пугачева отреагировала на поздравление и написала ответ.

"Живем дальше!" - прокомментировала певица.

Поклонники Примадонны присоединились к поздравлениям и написали много комментариев.

Алла Пугачева недавно виделась со старшей дочерью / фото: instagram.com, Максим Галкин

"С Днём Рождения, Алла Борисовна! Вы — эпоха, голос сердца и свет вдохновения. Спасибо за всё, что Вы нам дарите. Здоровья, любви и бесконечной силы духа";

"Сердце эпохи свободы";

"Поздравляем! Ждём, когда пройдут дожди и наступит чистота!" - отметили поклонники.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

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Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, юморист Максим Галкин порадовал поклонников свежим фото Аллы Пугачевой. На фото Пугачева позирует в кресле на фоне бассейна и пальм в костюме желтого цвета. Также певица дополнила образ беретом и солнцезащитными очками.

А также недавно Алла Пугачева отправилась в ресторан, но там попала в неприятную ситуацию. Как заявил израильский политик Яков Кедми, Примадонну не приняли в ресторане из-за того, что не было свободного столика и она вступила в перепалку с официанткой.

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Кто такая Алла Пугачева? Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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