"Было сложно": что известно о приезде Пугачевой в РФ

Алла Пугачева с опасением приезжала в РФ.

https://glavred.info/starnews/bylo-slozhno-chto-izvestno-o-priezde-pugachevoy-v-rf-10653908.html Ссылка скопирована

Алла Пугачева - приезд в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева

Вы узнаете:

Алла Пугачева приезжала в РФ на похороны друга

Как все прошло

Российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и уехала с семьей жить в Израиль, возвращалась в страну-оккупанта в 2023 году на похороны Валентина Юдашкина. Напомним, дизайнер умер после борьбы с онкозаболеванием.

В интервью для росСМИ вдова Юдашкина рассказала, как прошел визит Примадонны в Россию.

видео дня

"Ей было сложно летать, она боялась. Было сложно так быстро взять билеты. Их не было. Рейс был полный. Но я была тронута", — рассказала Марина Юдашкина.

Алла Пугачева в отличной форме / фото: instagram.com, Алла Пугачева

Отметим, заболевание у дизайнера диагностировали еще в 2016 году и 2 мая 2023 года Валентин ушел из жизни.

Алла Пугачева много времени проводит с детьми / фото: скрин 7days.ru/

"Знаю, что паника в таких случаях совершенно не нужна, и она не приносит никаких результатов. Лучше ко всему относиться спокойно, так мы и делали. Единственное, что мы оба приняли решение не лечиться за границей, только в Москве. Благодаря именно нашим врачам он и прожил столько лет", — поделилась Марина.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, юморист Максим Галкин порадовал поклонников свежим фото Аллы Пугачевой. На фото Пугачева позирует в кресле на фоне бассейна и пальм в костюме желтого цвета. Также певица дополнила образ беретом и солнцезащитными очками.

А также недавно Алла Пугачева отправилась в ресторан, но там попала в неприятную ситуацию. Как заявил израильский политик Яков Кедми, Примадонну не приняли в ресторане из-за того, что не было свободного столика и она вступила в перепалку с официанткой.

Вам может быть интересно:

Кто такая Алла Пугачева? Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред