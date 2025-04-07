"Было сложно": что известно о приезде Пугачевой в РФ

Вы узнаете:
- Алла Пугачева приезжала в РФ на похороны друга
- Как все прошло
Российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и уехала с семьей жить в Израиль, возвращалась в страну-оккупанта в 2023 году на похороны Валентина Юдашкина. Напомним, дизайнер умер после борьбы с онкозаболеванием.
В интервью для росСМИ вдова Юдашкина рассказала, как прошел визит Примадонны в Россию.
"Ей было сложно летать, она боялась. Было сложно так быстро взять билеты. Их не было. Рейс был полный. Но я была тронута", — рассказала Марина Юдашкина.
Отметим, заболевание у дизайнера диагностировали еще в 2016 году и 2 мая 2023 года Валентин ушел из жизни.
"Знаю, что паника в таких случаях совершенно не нужна, и она не приносит никаких результатов. Лучше ко всему относиться спокойно, так мы и делали. Единственное, что мы оба приняли решение не лечиться за границей, только в Москве. Благодаря именно нашим врачам он и прожил столько лет", — поделилась Марина.
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Алла Пугачева - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, юморист Максим Галкин порадовал поклонников свежим фото Аллы Пугачевой. На фото Пугачева позирует в кресле на фоне бассейна и пальм в костюме желтого цвета. Также певица дополнила образ беретом и солнцезащитными очками.
А также недавно Алла Пугачева отправилась в ресторан, но там попала в неприятную ситуацию. Как заявил израильский политик Яков Кедми, Примадонну не приняли в ресторане из-за того, что не было свободного столика и она вступила в перепалку с официанткой.
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Кто такая Алла Пугачева?
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
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