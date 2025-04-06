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"Лишь бы вы не возвращались": новое фото Пугачевой взбесило оккупантов

Анна Подгорная
6 апреля 2025, 15:45обновлено 6 апреля, 18:06
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Алла Пугачева и Максим Галкин живут свою лучшую жизнь, чем не дают покоя обитателям страны на болотах.
Алла Пугачева, Максим Галкин
Алла Пугачева сейчас - певица показала фото с Галкиным и Козловским / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_pugacheva_primadonna

Кратко:

  • Примадонна показала фото со спектакля Данилы Козловского
  • Снимок разозлили жителей страны-террориста

На днях Алла Пугачева и Максим Галкин посетили на Кипре моноспектакль Данилы Козловского, которого в стране-агрессоре "отменили" из-за высказывания против войны в Украине. Эту встречу широко освещали росСМИ из-за якобы странного поведения Аллы Пугачевой во время представления.

Впрочем, после него певица, похоже, заметно повеселела. Вместе с мужем, комиком Максимом Галкиным (признан иноагентом за публичную поддержку Украины и осуждения кремлевской власти) она посетила закулисье спектакля.

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Там артисты повстречались с Козловским, и даже успели сделать весьма живое фото, на котором и Примадонна, и Максим, и Данила искренне улыбались. "Опять премьера, опять успех. Поздравляем!" - написала в своем блоге в Instagram певица.

Алла Пугачева, Данила Козловский, Максим Галкин
Алла Пугачева сейчас - певица показала фото с Галкиным и Козловским / instagram.com/alla_orfey

Стоит отметить, что ее ликование пришлось по душе далеко не всем. Под снимком отравленные российской пропагандой комментаторы ругают певицу и ее мужа, называют предателями страны-оккупанта и требуют лишить ее всех заслуг и имущества.

Впрочем, оказалось немало и таких, кто поддерживает артистку.

Алла Пугачева
Кто такая Алла Пугачева / инфографика: Главред

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Алла Пугачева - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что в стране-оккупанте планировалось убийство Аллы Пугачевой. Покушение было связано с криминальным миром, в котором у артистки были покровители.

Также стало известно, что дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, 11-летние двойняшки Гарри и Лиза, живут отдельно от родителей. Семья воссоединяется лишь пару раз в год.

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Кто такая Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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