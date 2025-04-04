Пугачева и Галкин пришли на спектакль и удивили своим поведением - детали

Алла Пугачева и Максим Галкин отлично провели время.

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Максим Галкин и Алла Пугачева показались вместе / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Вы узнаете:

Галкин и Пугачева посетили концерт Данилы Козловского

Артисты в восторге от спектакля

Российская певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин, которые публично осуждают террористическое вторжение РФ в Украину и уехали из страны-оккупанта жить в Израиль, побывали на концерте Данилы Козловского на Кипре.

Отметим, Пугачева и Галкин имеют свою недвижимость на острове и часто проводят там время.

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Как сообщают росСМИ, Козловский подготовил для зрителей моноспектакль, так как был на сцене один. И, судя по всему, присутствующим очень понравилась идея актера.

Смотрите видео, как Галкин и Пугачева сходили на спектакль:

Пугачева и Галкин на концерте / фото: скрин t.me/badphrase/

"Алла Пугачева все время сидела с серьезным лицом и практически не улыбалась. Даже когда все в зале смеялись, она сохраняла спокойствие. Однако во время финальных аплодисментов Примадонна встала со своего места", - написали пропагандисты.

Максим Галкин и Алла Пугачева обустроились в Израиле / фото: instagram.com, Максим Галкин

Алла Пугачева / инфографика: Главред

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Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, юморист Максим Галкин порадовал поклонников свежим фото Аллы Пугачевой. На фото Пугачева позирует в кресле на фоне бассейна и пальм в костюме желтого цвета. Также певица дополнила образ беретом и солнцезащитными очками.

А также недавно Алла Пугачева отправилась в ресторан, но там попала в неприятную ситуацию. Как заявил израильский политик Яков Кедми, Примадонну не приняли в ресторане из-за того, что не было свободного столика и она вступила в перепалку с официанткой.

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Кто такая Алла Пугачева? Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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