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Пугачева и Галкин пришли на спектакль и удивили своим поведением - детали

Элина Чигис
4 апреля 2025, 19:54
276
Алла Пугачева и Максим Галкин отлично провели время.
Максим Галкин, Алла Пугачева
Максим Галкин и Алла Пугачева показались вместе / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Вы узнаете:

  • Галкин и Пугачева посетили концерт Данилы Козловского
  • Артисты в восторге от спектакля

Российская певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин, которые публично осуждают террористическое вторжение РФ в Украину и уехали из страны-оккупанта жить в Израиль, побывали на концерте Данилы Козловского на Кипре.

Отметим, Пугачева и Галкин имеют свою недвижимость на острове и часто проводят там время.

видео дня

Как сообщают росСМИ, Козловский подготовил для зрителей моноспектакль, так как был на сцене один. И, судя по всему, присутствующим очень понравилась идея актера.

Смотрите видео, как Галкин и Пугачева сходили на спектакль:

Пугачева и Галкин на концерте
Пугачева и Галкин на концерте / фото: скрин t.me/badphrase/

"Алла Пугачева все время сидела с серьезным лицом и практически не улыбалась. Даже когда все в зале смеялись, она сохраняла спокойствие. Однако во время финальных аплодисментов Примадонна встала со своего места", - написали пропагандисты.

Максим Галкин и Алла Пугачева обустроились в Израиле
Максим Галкин и Алла Пугачева обустроились в Израиле / фото: instagram.com, Максим Галкин
Алла Пугачева
Алла Пугачева / инфографика: Главред

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Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, юморист Максим Галкин порадовал поклонников свежим фото Аллы Пугачевой. На фото Пугачева позирует в кресле на фоне бассейна и пальм в костюме желтого цвета. Также певица дополнила образ беретом и солнцезащитными очками.

А также недавно Алла Пугачева отправилась в ресторан, но там попала в неприятную ситуацию. Как заявил израильский политик Яков Кедми, Примадонну не приняли в ресторане из-за того, что не было свободного столика и она вступила в перепалку с официанткой.

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Кто такая Алла Пугачева?

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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